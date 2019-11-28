Допоможіть встановити місце перебування мешканця Підгайців Юрія Метика
Співробітники Підгаєцького відділення поліції розшукують 43-річного жителя райцентру Метика Юрія Богдановича. Чоловік вранці 27 листопада вийшов з дому і назад не повернувся.
Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 180 см, міцної статури, сутулий.
Чоловік і раніше йшов з дому, проте назад повертався.
Якщо ви впізнали дану особу, знаєте про її місце знаходження, телефонуйте до Підгаєцького відділення поліції за номером (03542) 2-12-45 або на лінію 102.