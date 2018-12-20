Земля для «своїх»: кому тернопільські депутати віддають 14 ділянок у Пронятині?

Одне рішення – 14 ділянок у Пронятині. З них деякі – для родичів або близьких знайомих депутатів Тернопільської міської ради від фракції «Свобода».

Цей документ більшістю голосів підтримали народні обранці під час сесії у жовтні. Рішення потрапило до порядку денного з голосу міського голови Сергія Надала після того, як депутати пройшли основний порядок денний.

Землю – вчителям!

Директор школи №23, депутат міськради Олег Климчук, мабуть, думав, що за прізвищем родичів його «вуха» не впізнають. Адже земельну ділянку прощею 0,0961 гектари на вул. Проектній під будівництво житла отримав не він, а вчитель фізики у школі №5 – Сенишин Олег Ярославович.

Життєве кредо Сенишина, цитуючи сайт школи №5, «Головне – ініціатива, а результат обов’язково буде». Важко не погодитися. Особливо, якщо чоловік твоєї дружини депутат. Так, пан Сенишин – рідний брат дружини Олега Климчука – Віри. До речі, теж педагога за фахом.

Депутат Олег Климчук, між іншим, голосував за виділення землі родині дружини. Журналістам депутат підтвердив, що йдеться про родича, та разом з тим намагався запевнити в тому, що не знав, що в проекті йшлося про його родича. Припустив, що брат отримав землю через свою інвалідність.

«Бути не може!»

Ділянку, площею 0,0699 гектари на ті й ж вулиці Проектній отримала Пелехата Лілія Богданівна. Жінка з такими ж ініціалами фігурує на сайті мерії як помічниця депутатки міськради, голови комісії з питань архітектури Наталії Паньків. В телефонній розмові ми запитали народну обраницю, чи відомо їй про те, що, імовірно, її особиста помічниця отримала ділянку.

«Бути такого не може!»,- запевняла нас емоційно Наталя Паньків. Також депутатка на наше прохання, пообіцяла, що за кілька днів її помічниця вийде з відпустки та сама підтвердить нам її слова. Проте з моменту нашого спілкування минуло достатньо часу, але ні депутатка, ні її помічниця до нас так і не зателефонували.

Взагалі коментувати це земельне рішення відмовився нам ще один депутат-свободівець Олег Шморгай. Серед претендентів на землю площею 0,0700 гектарів є Вовк Михайло Зіновійович. Чоловік з такими ініціалами фігурує у електронній декларації Тетяни Василівни Вовк – першої заступниці начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Також жінка з такими ініціалами фігурує у електронній декларації депутата-свободівця Олега Шморгая. Наші джерела кажуть, що це збіг обставин, а родинний підряд. Проте депутат після того, як почув наше питання про землю для Вовк, без пояснень кинув слухавку.

Джерела в раді кажуть, що усі 14 ділянок в цьому рішенні отримали непересічні люди, а дотичні до усієї фракції «свободівців» в раді. Мовляв це такий собі подарунок за «вірну» службу. Та усе таємне рано чи пізно стає явним. Тим паче, у маленькому Тернополі…

Тетяна Колеснік