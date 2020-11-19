Іван Чайківський відмовився від мандата депутата Тернопільської обласної та міської рад
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
- Дорогі друзі!Це важливо!Я прийняв непросте рішення…Ми ішли командою господарів на місцеві вибори. Завдання стояло дуже просте: вивести область в п’ятірку кращих по Україні за всіма базовими економічними показниками. В першу чергу, за рівнем того, що люди бачать в своїх гаманцях.За результатами голосування, ми отримали 219 мандатів в різних радах. Фактично будемо присутні у всіх громадах, дві з яких – Козова та Велика Березовиця – очолюватимуть наші представники. Це довіра, яку ми цінуємо і за яку ми вдячні кожному з тих понад 50 тисяч мешканців області, які пов’язують своє майбутнє з господарями.Це непоганий результат для партії, яка тільки пів року працює на політичному полі.Зараз головне наше завдання: переконати партнерів та опонентів у всіх радах, щоб вони, відмовившись від політиканства, підтримували економічні пріоритети розвитку своїх громад.Це і інвестиції, і робочі місця, і справедливе та чесне збирання та використання податків.Ми довго радилися і практично всі висловилися за те, щоб я зберіг за собою мандат Народного депутата України, відмовившись від отриманих мандатів депутата обласної ради та Тернопільської міської.Наша команда вважає, що вертикаль держава-область-громада дасть більше можливостей, щоб реалізовувати те, що ми запланували та що обіцяли виборцям.Щиро ваш, Іван Чайківський.