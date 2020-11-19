Іван Чайківський відмовився від мандата депутата Тернопільської обласної та міської рад

За результатами голосування, ми отримали 219 мандатів в різних радах. Фактично будемо присутні у всіх громадах, дві з яких – Козова та Велика Березовиця – очолюватимуть наші представники. Це довіра, яку ми цінуємо і за яку ми вдячні кожному з тих понад 50 тисяч мешканців області, які пов’язують своє майбутнє з господарями