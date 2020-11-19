На Тернопільщині поліцейські зняли з даху багатоповерхівки нетверезого чоловіка

Трагедії запобігли співробітники Збаразького відділення поліції. Вони врятували чоловіка, який виліз на горище багатоповерхівки та поводився неадекватно.

До співробітників місцевого відділення поліції 18 листопада близько 18 години надійшло повідомлення від жительки райцентру про те, що в під’їзді її будинку бігає невідомий чоловік та стукає у двері.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції. На той час незнайомець забрався на дах. Правоохоронцям вдалося потрапити туди, хоча останній всіляко перешкоджав цьому та заблокував вхід на горище.

Поліцейські намагалися поспілкуватися з незнайомцем, який поводився агресивно та не міг пояснити своїх дій. Була загроза, що він міг стрибнути з багатоповерхівки. Працівникам поліції вдалося відволікти його увагу та зняти з даху. Правоохоронці встановили особу чоловіка – це непрацюючий 45-річний житель Збаража. З’ясувалося, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські зв’язалися з його родичами та передали їм чоловіка, – повідомляє відділ комунікації поліції

Тернопільської області.