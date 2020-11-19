Сьогодні тролейбуси №8, №10 і №11 в Тернополі курсують за тимчасово зміненим маршрутом

Інформуємо, що в зв’язку з виконанням робіт з фрезерування та влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Генерала М.Тарнавського 19 листопада буде частково перекрито рух транспорту на даній вулиці та змінено рух окремих тролейбусних маршрутів.

Зокрема, тролейбусні маршрути №№10 та 11 від масиву «Східний» проходитимуть проспектом Злуки. Тролейбусний маршрут №8 від вул Л.Курбаса проходитиме вулицею Текстильною.