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Новини Тернополя 

Сьогодні тролейбуси №8, №10 і №11 в Тернополі курсують за тимчасово зміненим маршрутом

Irena 0 Views Прокоментуй!

Інформуємо, що в зв’язку з виконанням робіт з фрезерування та влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Генерала М.Тарнавського 19 листопада буде частково перекрито рух транспорту на даній вулиці та змінено рух окремих тролейбусних маршрутів.

Зокрема, тролейбусні маршрути №№10 та 11 від масиву «Східний» проходитимуть проспектом Злуки. Тролейбусний маршрут №8 від вул Л.Курбаса проходитиме вулицею Текстильною.

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