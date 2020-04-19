12:20 | 19.04.2020
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КРЕАТОР-БУД вітає з Великоднем!

Irena 0 Views Прокоментуй!

Колектив компанії КРЕАТОР-БУД вітає українців з Воскресінням Христовим! Нехай Господня ласка благодаттю і любов’ю наповнить людські серця. Нехай Великоднє світло очистить думки і зміцнить нашу віру ! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

З нагоди свята, КРЕАТОР-БУД дарує ВЕЛИКОДНЮ ЗНИЖКУ на придбання квартири до 15 %. Акція діє з 13-го до 30-го квітня. Зловіть свій шанс отримати квартиру за найнижчою ціною року в КРЕАТОР-БУД! 

Обирайте квартиру своєї мрії на сайті  www.kreator-bud.com

Отримуйте консультацію менеджера за телефонами:

52-70-07, (050) 652-70-07

Миру, здоров’я і добра Вашим родинам! 

Радості і тепла у Ваших домівках бажає колектив компанії КРЕАТОР-БУД!

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