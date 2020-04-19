Виконана обіцянка: медики п’яти районів Тернопілля отримали особливі великодні подарунки

“До свят повністю забезпечимо лікарів захисними комбінезонами, відповідно до їхніх заявок”. – обіцяв депутат Верховної ради України Іван Чайківський і прозвітував, кого і в що перед Великоднем зодягнув окружний гуманітарний штаб, створений за його ініціативою.

Так, за інформацією фейсбук-сторінки народного обранця, протягом 16-17 квітня, в об’єднані громади Бережанського району та районну лікарню передано 1400 одноразових чотиришарових масок.



В Козівську районну лікарню, підстанцію швидкої допомоги та сімейним лікарям району передано – 300 одноразових комбінезонів та 2200 чотиришарові маски. Ще по 20 комбінезонів та по 200 масок отримала Купчинецька об’єднана громада і дільнича лікарня села Конюхи.



В Зборівському районі активісти штабу роздали медикам 300 комбінезонів. А ще – 200 масок для громади села Озерна.



В чотири об’єднані територіальні громади Тернопільського району передано 60 комбінезонів та 600 масок.





Своєрідний великодній подарунок отримали і медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області. Зокрема, на дві підстанції швидкої допомоги (по вул.Шпитальній та по вул.Рєпіна) передано 300 захисних комбінезонів, 150 вітчизняних респіраторів FFP3 класу та 10 захисних щитків.



Також нардепу Івану Чайківському вдалося розширити коло святкових добрих справ навіть на Збаражчину. Своєрідний великодній подарунок отримали і медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області. Зокрема, на дві підстанції швидкої допомоги (по вул.Шпитальній та по вул.Рєпіна) передано 300 захисних комбінезонів, 150 вітчизняних респіраторів FFP3 класу та 10 захисних щитків.Також нардепу Івану Чайківському вдалося розширити коло святкових добрих справ навіть на Збаражчину.





“Районна лікарня, сімейні лікарі та підстанція швидкої допомоги Збаразького району отримали 200 захисних комбінезонів та 200 респіраторів FFP3, – повідомив Іван Чайківський. – Дякую компанії “Агропродсервіс” (директор Андрій Баран) та підприємству “Агрокомплекс” (директор Григорій Пінязь), які фінансового долучилися до того, щоб лікарі цього району почувалися в безпеці”.



Автор ініціативи #безпека_лікаря_наша_безпека Іван Чайківський повідомляє, що він з активістами Гуманітарних районних штабів продовжує шукати, закуповувати та формувати заявки щодо потреб в інших засобах індивідуального захисту кожного медика і дякує за підтримку відповідальному бізнесу, який щиро долучається до ініціативи. “Районна лікарня, сімейні лікарі та підстанція швидкої допомоги Збаразького району отримали 200 захисних комбінезонів та 200 респіраторів FFP3, – повідомив Іван Чайківський. – Дякую компанії “Агропродсервіс” (директор Андрій Баран) та підприємству “Агрокомплекс” (директор Григорій Пінязь), які фінансового долучилися до того, щоб лікарі цього району почувалися в безпеці”.Автор ініціативи #безпека_лікаря_наша_безпека Іван Чайківський повідомляє, що він з активістами Гуманітарних районних штабів продовжує шукати, закуповувати та формувати заявки щодо потреб в інших засобах індивідуального захисту кожного медика і дякує за підтримку відповідальному бізнесу, який щиро долучається до ініціативи.