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Політика 

Порожня декларація, але 15 млн у готівці: Михайло Головко платить і уникає СІЗО

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Колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років ув’язнення за хабарництво, сьогодні, 23 червня, вніс грошову заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. Пишуть Тернополяни.

Внесення застави дозволяє фігуранту залишатися на волі під час розгляду апеляції, однак не скасовує обвинувального вироку. У рішенні ВАКС від 18 червня суд прямо передбачив: застава застосовується до моменту набуття вироком законної сили, а не замість покарання.

🔒 Тепер Головко:

  • носитиме електронний браслет;

  • не зможе залишати місце проживання без дозволу суду;

  • перебуватиме під процесуальним контролем до рішення апеляційної палати.

Нагадаємо, у червні 2023 року НАБУ і САП викрили корупційну змову за участю тодішнього голови Тернопільської облради Михайла Головка та двох його спільників — заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука.

Слідство встановило:

  • чиновники вимагали 1,8 млн грн хабара від бізнесмена-волонтера;

  • погодилися на «знижку» до 600 тисяч грн;

  • гроші мали бути “вдячністю” за підписання актів виконаних робіт на об’єктах комунальної інфраструктури та погашення боргу з боку ОВА.

💸 У червні 2023 року після передачі першої частини хабара — 600 тис. грн — посадовців затримали.

⚖️ Вироки у справі:

  • Михайло Головко — 9 років тюрми, конфіскація всього майна, заборона обіймати посади у владі 3 роки.

  • Ігор Гайдук — 8 років і 2 місяці тюрми.

  • Ігор Демʼянчук — провадження зупинене через мобілізацію.

📌 Звідки 15 мільйонів?

Факт внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень викликає запитання, зважаючи на резонансну справу про недостовірне декларування, у якій Головко також фігурує. За даними НАБУ, у своїх деклараціях за 2022–2023 роки він не вказав нерухомість, бізнес-активи родини та кошти на рахунках загальною вартістю понад 4 млн грн.

Більше того, у декларації за 2024 рік Головко вказав себе лише як користувача житла й автомобіля, з готівкою 400 тис. грн та кількома сумнівними позиками.

🔍 Тож виникає логічне питання:

Як людина, яка офіційно задекларувала мінімальні статки, змогла в найкоротші строки знайти 15 мільйонів гривень на заставу?

Це питання, вірогідно, стане предметом подальшого вивчення як правоохоронців.

📅 Наступне судове засідання — 30 червня, вже в іншій справі Головка — щодо недостовірного декларування.

 

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