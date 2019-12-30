Сім’я, школа, церква, – Петро Ландяк просить запровадити в тернопільських школах уроки християнської моралі

Моїм останнім ,в цьому році, листом, як депутата Тернопільської міської ради, є звернення до міського голови м.Тернополя пана Сергія Надала, з приводу організації в школах міста уроків ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ.

Безперечно основою виховання і правильного формування молодої людини є сім’я. Це так! Однак далеко не кожна сім’я має можливість забезпечити умови для глибокого пізнання засад християнської віри. Тому після сім’ї, таким місцем для навчання може бути школа, де дитина перебуває значну частину свого часу.

Про потребу організації таких уроків в Україні та і в нашому місті говорять давно.

Знаю, що в окремих школах нашого міста були організовані такі уроки. Однак, на жаль, не в усіх. Та й під різними аргументами , в окремих школах ця робота чомусь зупинялась. Я підняв це питання на засіданні міської ради 6-го грудня ц.р., до цього, почувши стурбованість батьків і священнослужителів з приводу того, що окремі школи і їхнє керівництво, щонайменше не сприяє, а можливо і блокує організацію уроків ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ в школах. Розумію, що ці уроки мають бути добровільними, однак , вважаю,вони обов’язково мають бути включені в навчальний процес для тих , хто хоче глибше пізнавати і розвивати християнські цінності і моральні засади. Після школи церква стає своєрідним провідником людини у її житті. І коли дія сім’ї, школи і церкви переплітаються, підсилюючи і доповнюючи одна одну- це забезпечує комплексне зростання молодої людини та допомагає їй стати успішною і одночасно щасливою.

Такі є мої думки.

Тому я 28 грудня направив звернення міському голові, для вирішення цього дуже важливого завдання. Копію листа додаю нижче. Вирішення подібного завдання – буде доброю основою для того, щоб ми , через наших дітей і онуків, з оптимізмом дивились в майбутнє нашої країни, і з вірою один одному бажали: ЩОБ НОВИЙ РІК БУВ КРАЩИМ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ. Голова ГО “Українська народна варта”, член Ради партії Громадянська позиція”, депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк