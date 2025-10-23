16:54 | 23.10.2025
У Тернополі з п’ятого поверху випав чоловік

Бездиханне тіло чоловіка о третій годині ночі 23 жовтня біля девʼятиповерхового будинку на вулиці Тарнавського виявили працівники комунального підприємства. Вони викликали екстрені служби.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що загиблий – тернополянин 1959 року народження. Чоловік у квартирі, яка знаходиться на п’ятому поверсі, проживав сам, мав проблеми зі здоров’ям та координацією руху.

Експерти, які оглядали тіло кажуть, що тілесні ушкодження притаманні падінню з висоти.  Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

