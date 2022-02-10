Тернопільщина виступає за «нульовий» ПДВ на продукти харчування

Тернопільська міська рада звернулася до уряду щодо скасування податку на додану вартість на соціально значимі продукти харчування. На нинішній сесії одноголосно проголосували за це важливе питання, ініційоване депутатами від партії «За майбутнє». Законопроєкт про «нульову» ставку ПДВ на постачання продуктів харчування вже подала на реєстрацію депутатська група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді. Серед авторів проєкту — голова партії «За майбутнє» Ігор Палиця, співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський та член комітету Сергій Лабазюк.

— В умовах агресії Росії та складної економічної ситуації погіршується рівень життя українців. Підвищення комунальних тарифів, цін на енергоносії нівелювало номінальне зростання зарплат, пенсій та соціальних виплат для громадян та стало непосильною ношею для малого і середнього бізнесу, зокрема, для виробників продуктів харчування. Дієвою допомогою в цій ситуації стане підтримка законопроєкту про зниження ПДВ на продукти харчування до 0%, ініційованого народними депутатами від групи «За майбутнє». Із першого липня нинішнього року «нульову» ставку ПДВ на реалізацію харчових продуктів запроваджують в Європейському Союзі. В сусідній Польщі нульовий податок на низку продуктів — хліб, молоко, м’ясо, яйця тощо — вже запровадили з 1 лютого 2022 року. Якщо Україна не знизить ПДВ для своїх виробників, українська продукція буде неконкурентоспроможною навіть на внутрішньому ринку, а високі ціни на продукти і далі боляче «битимуть» по гаманцях людей. Законопроєкт про зміну ставки ПДВ на продукти харчування до нуля дозволить українському виробнику вижити та підтримає звичайних громадян. Це стане оптимальною реакцією влади на політичні та економічні виклики, — зазначив депутат Тернопільської міської ради («За майбутнє») Рустам Ергешов.

За аналогічне звернення до Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо скасування податку на додану вартість на соціально значимі продукти харчування вчора, 3 лютого, проголосували на сесії Тернопільської районної ради.

— Наша політична сила ініціювала звернення до української влади з вимогою якнайскоріше прийняти закон про «нульову» ставку ПДВ на продукти першої необхідності, — повідомив керівник фракції «За майбутнє» у Тернопільській районній раді Ігор Качмарський. — Вирішення даного питання нині необхідне як для захисту найбідніших верств населення, так і дрібного та середнього бізнесу в агропромисловому комплексі, який тільки став на ноги, намагається інвестувати в розвиток, у виробництво якісного українського продукту. Сподіваємось, що цю ініціативу конвертують у відповідний закон і впровадять у життя.