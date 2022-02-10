У Тернополі відкрили міст, який ремонтували майже пів року

Пішохідний міст через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською капітально відремонтували.

Роботи з реконструкції об’єкта тривали з середини вересня. Весь цей час міст був перекритий і недоступний для пішоходів.

Як розповіли в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, в ході виконання реконструкції працівниками підрядної організації було проведено заміну усіх сходових маршів, перильної огорожі в межах сходових маршів, також відновлено опорні конструкції мосту та проведено їхнє шпаклювання і фарбування.

Для зручності тернополян, фігурними елементами мощення влаштовано також підхід до мосту зі сторони вул. Транспортної, а наразі роботи з влаштування підходу проводяться і зі сторони вул. Бродівської.

Проте тепер міст повністю оновлений і відкритий для проходу, тож ним уже активно користуються тернополяни.