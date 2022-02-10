У Тернополі чоловік вистрибнув з 5-го поверху з ножем в грудях. ВІДЕО

54-річний чоловік вистрибнув з вікна тернопільської багатоповерхівки. Травми, отримані внаслідок падіння, виявилися несумісними з життям. Зараз причини самогубства розслідують працівники поліції.

При огляді тіла правоохоронці виявили сліди насильницької смерті – з грудей загиблого стирчав ніж.

У ході перевірки стало відомо, що 54-річний загиблий вискочив зі своєї квартири, яка знаходилася на 5 поверсі. Він мав проблеми зі здоров’ям та перебував на обліку в психоневрологічній лікарні.

На момент нещастя в квартирі перебувала мама загиблого. Жінка стверджує, що її син уже не вперше намагався закінчити життя самогубством.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ст.115 ККУ з позначкою “самогубство”. Триває слідство.