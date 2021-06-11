На Тернопільщині скоротили кількість медичних закладів, які приймають хворих на COVID-19

У Тернопільській області скоротили кількість медичних закладів, які приймають хворих на COVID-19: із ліжкового фонду під COVID-19 (50% від загальної кількості, це 2383) залишили 790. 719 з них – забезпечено киснем. Зокрема, 457 – централізовано, 262 – концентраторами. Загалом, із ковідними відділеннями залишилося 7 лікарень.

За словами директорки Департамент охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко, кількість хворих на COVID-19 в області суттєво знизилась.

Зазначимо, Тернопільська область є серед регіонів, де коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу, а також рівень захворюваності на 100 тисяч населення у ній відповідають «зеленому» рівню епідбезпеки.

За останню добу на Тернопільщині виявили 31 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Другий день поспіль за добу не зафіксовано жодного летального випадку від COVID-19).

У Тернопільській області залишили сім лікарень, куди госпіталізовують хворих з коронавірусною хворобою COVID -19. Йдеться про КНП «Заліщицька центральна міська лікарня», КНП «Чортківська центральна міська лікарня», КНП «Кременецька опорна лікарня» Кременецької райради, КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», Тернопільська комунальна міська лікарня №2, КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради.

Відповідно змінено і маршрути госпіталізації ковідних пацієнтів.

Додамо, що заклади, де все ж і надалі надаватимуть допомогу хворим на COVID-19, обирали за кількома показниками. Одними з них є: кількість населення, яке зможе обслужити ця лікарня та навчений персонал, зокрема кількість бригад, кількість анестезіологів, кількість апаратів ШВЛ. Важливим фактором є спроможність надання якісної медичної допомоги саме хворим на COVID-19.