Замість шести, десять черг, – новий графік відключень світла на Тернопільщині

АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» оприлюднило Додаток до графіка аварійних відключень електроенергії з метою інформування споживачів про можливі зміни в електропостачанні. Цей графік передбачає розподіл споживачів на 10 черг, які включають як побутових, так і промислових споживачів, що не під’єднані до об’єктів критичної інфраструктури.

Згідно з вказівками НЕК «Укренерго», можуть застосовуватися всі 10 черг або лише певна частина в залежності від ситуації.

У Додатку наведено перелік населених пунктів та вулиць, закріплених за кожною з черг, що дає змогу споживачам орієнтуватися в разі необхідності введення графіка аварійних відключень.

ДОДАТОК

до графіка аварійних відключень споживачів

з вказанням назви адміністративного району, населеного пункту та за необхідності назви вулиць № групи споживачів Адміністративний район Назва населеного пункту та/або вулиць 1 2 3 1черга Кременецький район с. Темногайці, В. Загайці, М. Загайці, Шумбар, х Тури, Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці, Підгайці, Темногайці, Кудлаївка, Башківці, Довжок, Діброва, Тилявка, Одерадівка, Жолобки, Угорськ, х.Забара, Німетчина, Кордишів, Мирове, Круголець, Новостав (частк), Шумбар (частк), Цеценівка Тернопільський район м. Бережани- вул.Тернопільська (частк), Крушельницької, Просвіти, Загороди, Валова, Маковея, Мазепи, Коцюбинського, Й.Сліпого, Гімназійна (частк), Героїв Майдану, Лепких, Сонячна бічна, Шептицького, Хатки, с. Шибалин, Комарівка, Таранівка, Куропатники, х. Ясне, Посухів (частк), х. Нова Гребля, Потутори, Жонівка, Вонсовичівка, Божиків, Волощина, Раковець, Котів, Рибники, Тростянець, Молохів, Лози, Квіткове, Славятин, Діброва, Саранчуки, Базниківка, Гирвиця, Соколиця, Літятин, Вербів, Калинівка, Розсохи, Старий Вербів, Двірці, Стригунці, Рекшин, Поточани, Нараїв, хут. Ліс, Станіславчик, Михальська, Висока Гора, Лани, Запусти, Чверті, Кулеби, Шайбівка, Лапшин, Жуків, Геновичі, Підлісне, Надрічне, Урмань, Пліхів, Краснопуща Чортківський район с.Вовківці, Сков`ятин, Шишківці, Худиївці, Сапогів, Кривче, Гермаківка, Нівра, Вербівка, Залуччя, Вигода, Турильче, Підпилипп`я, Урожайне, Дзвинячка, Білівці, Панівці, Кудринці, Окопи, Трубчин, Боришківці, Латківці, Дзвенигород, Ів.Пусте, Збручанське, Залісся, Михайлівка, х.Гай, Оленівка, М-Подільськa, Завалля, Худиківці, Зелене, Дністрове, Вільхівці, Жилинці, х Поруби, Мерлава, Залипи, Козачина, Ланівці, Тулин, Тересін, Озеряни, Констанція, Пеньки, Глибочок 2 черга Тернопільський район смт Дружба, с. Воля, Струсів, Варваринці, Налужжя, Барнадівка, Різдвяне, Зубів, Заздрість, Деренівка, Довге, Долина, Слобідка, Знесіння, Буданів, Вербівці, Папірня, Ласківці, Ст. Могильниця, Н.Могильниця, Романівка, Кобиловолоки, Млиниська, х. Кульчики Чортківський район м. Заліщики – вул. Лепкого, Хмельницького,Симоненка, Стуса, В.Великого, Гайворонського (частк), Гонти (частк), Д.Галицького, Драгоманова, Коновальця, Залізнична (частк), Богуна, Мазепи, Йосифа Сліпого, Котляревського, Кропивницького, Лесі Українки, Лисенка, Маковея, Марка Вовчка, Наддністрянська(частк), Нова, Ольги Кобилянської, Ольжича, Полуботка, Поповича, Романа Шухевича (частк), Січових Стрільців, Соломії Крушельницької (частк), Степана Бандери (частк), Стефаника (частк), Тараса Шевченка, Філатова, Храпливих, Чубинського, Шептицького, Шкільна, пров. Лесі Українки, пров. Маковея, Заньковецької, Зелена, Грушевського, Наливайка, Промислова, Рибацька, Садова, Федора Котузяка, Шашкевича, пров. Михайла Грушевського, пров. Стефаника, с. Бедриківці, Дзвиняч, Добровляни, Касперівці, Щитівці, Дуплиська, Блищанка, Мишків, Лисичники, Ставки, Городок, Дунів, Кулаківці, Зозулинці, Виноградне, Голігради, Новосілка, Винятинці с. Добре Поле, Киданів, Нові Петликівці, Матеушівка, х. Пушкарі , Бобулинці, Зубрець, Порохова, Бариш, х. Гутишино, х. Баришка, Стінка, Озеряни, хЛуги, Бучацькі Гаї( частк) 3 черга Тернопільський район м. Підгайці – вул. Шевченка, с. Яблунівка, Угринів (частк), Носів, Зарва, Мисколизи, Боків, Шумляни, Червень, Гнильче, Пановичі, Завалів, Середнє, Затурин, Рудники, Лиса, Литвинів, Ст.Литвинів, Волиця, Голгоча, Вербів, Галич, Марцелівка с. Полупанівка, Старий Скалат, Колодіївка, Хмелиськ, Іванівка, Фащівка, Тарнаруда, Турівка, Рожиськ, Качанівка, Лисиченці, Шельпаки, Козярі, Сухівці, Нове Село, Гнилички, Гнилиці, Кошляки, Терпилівка, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Пеньківці, Просівці, Воробіївка, Токи, Пальчинці, Щаснівка, Голотки, Городниця, Панасівка, Жеребки, Поплави, Магдаліївка, Маціївка, Текліївка, Митниця, м. Скалат- вул. Тернопільська(ХутірЛТД), Курбаса,30 Чортківський район с.Соколів, смт. Золотий Потік, Сновидів,Возилів,Сокілець, Губин, Костільники, Миколаївка, Русилів, Скомориохи, Ліщанці, Рублин, Стінка, Космирин, Набережна, х.Рудка, Сокілець, Долина, Ліщанці, Сороки, Жизномир, х. Бучацькі Гаї (частк), Новосілка, Дуліби, Жнибороди, Беремяни, Язловець, Броварі, Передмістя. с. Гончарівка, Криниця, Лазарівка, Задарів, Красіїв, Гранітне, Яргорів, Сеньків, Устя-Зелене, Міжгір’я, Тростянці, Лука, Низьколизи, Бобрівники, Добромишль, Лядське, х. Грабина, х. Підмонастирок, х.Ведмежа, Дубенка, Долішня Слобідка, м. Монастириська – вул. Гнатюка (частк), с. Чехів, Бертники, Велеснів, Комарівка, Залісся, смт. Коропець, с. Світле, Кіззя, Залісся-Поле, Садове, Вербка, Діброва, Вістря, Стігла, Горигляди, х.Гіпсарки, х.Затишне 4 черга Тернопільський район м. Збараж – вул. Заводська, Вишнівецького, Яворницького, Крипякевича, малевича, Наливайка, Кармелюка, Винниченка, Енергетична, Нестора Літописця, Слов’янська, Єдності, Руставеллі, Мистецька, Тичини, Рєпіна, Костомарова, Курбаса, Осмомисла, Зелена, Заячківського, Гайдамацька, Тихого, с. Залужжя, Ліски, Чорний Ліс, Зарубинці, Івашківці, Оприлівці, Чумалі, Базаринці, Тарасівка, Розношинці, М.Глубичок, Красносільці, Капустинці, Н.Луб’янки, В.Луб’янки, Новики, Глинчуки, Колодно (частк), Болязуби, Добриводи, Тихівка, Синява, Синягівка, В. Кунинець, М. Кунинець, Залісці, смт. Вишнівець – вул.Хмельницького, Харчука, Вільна, Нагірна, Лозівська, Сагайдачного, Котляревського, Незалежності, с. В. Вікнини, М. Вікнини, Кривчики, Ковалівка, Соловї, Під лісом Кременецький район с.Розтоки, Лопушно, В.Горянка, Крутнів, Раславка, Лосятин, Ридомиль, Бобрівці, Сагани, Ст.Олексинець, Н.Олексинець, Млинівці, Бакоти, Очеретно, Устечко, Хотовиця, Башуки, М.Горянка, х.Переїздки, Івання, Коршилівка, Горинка, Кушлин, Іванківці, Шпиколоси, Колосова, Рудка, Двірець, Духів, Н.Кокорів, х.Підлісний, Романів ліс, Підвисоке, Кучері, Міщани, Сіножаття, Корчунок, Снігоровеччина, Манівщина, Макоїди, М.Бережці, В.Бережці, Куликів, Савчинці, хЧеховиця, Вірля, Рудочка, Кімната, Комарівка, Валігури, Крижі, Гаї, Града, хБерезина, Сапанів, Хотівка, х. Шишки, Трачуки, Олексюки, с. Бонівка, Підлісне, Плоске, Рибча, Катеринівка, Діброва, Дунаїв, х Зайці, Почаїв (частк), Ст. Почаїв (частк), Будки, Лосятин, х.Левківці, Весела, Попівці, хЗагадки, Королівщина, Богданівка, х Бондарі, Грищуки 5 черга Кременецький район с.Рудка, Синівці, Борсуки, В.Куськівці, Борщівка, Передмірка, Снігурівка, Манево, М.Снігурівка, Чайчинці, Вербовець, х.Лиса Гора, х.Помірки, х.Заболотні, с. Іванківці, Шушківці, Білозірка, М.Корначівка, Ванжулів, Москалівна, Плиска, Молотків, Корначівка, Шили, Влащинці, Соколівка, Вишгородок, Лопушне, Пахиня, Коржківці, Верещаки, Кутиски, Печірна, Буглів, Люленці, Ванжулів, Жуківці, Білка, Огризківці, х.Коростова, х.Мусоровеччина, х.Зелений Гай. Тернопільський район с.Озерна, Осташівці, Данилівці, Богданівка, Білківці, Сировари, Яцківці, х.Озерна, Цебрів, смт.Залізці, Чистопади, Ратищі, Піщани, Нетерпинці, Носівці, Городище, Присівці, Коршилів, Озерянка, Заруддя, Лавриківці, Травотолоки, Погрібці, Калинівка, х Цецівка, Йосипівка, Годів (Кушнірівка) сел. Козова – вул. Грушевського, Тернопільська, Весела, Козацька, Набережна, Коновальця, Вегерівка, с.Денисів, Ішків, Росохуватець, Купчинці, Яструбово, В.Ходачків, х.Веснівка, Замости, Дворище, Доли, Підліс, Драгоманівка, Гребелька, Конюхи, Августівка, Хоробрів, Хоростець, Бишки, Потік, Вибудів, х.Залісся, Сіножаті, Козлів, Покропивна, Дмухівці, Таурів, Будилів, Мазепівка, Слобідка, Городище (частк), Медова, хНетреба, Геленків, Олесино, Вимислівка, Уритва, х Дуби, Осада, Млинець, Козівка, Ценів, х Сеньків с. Почапинці, Драганівка, Забойки, Домаморичі, Підгороднє- вул. Бережанська (частково), Бічна (частково), Вишнева, Дачна, Лісова (частково), Садова (частково), Західна, Медична (частково), Молодіжна (частково), Підлісна, Івана Богуна 6 черга Тернопільський район с. Петриків вул. Шептицького, Січових Стрільців, Світанкова, Лугова, Сонячна, Л.Українки, Долинна, Польова, Польва бічна, В.Стуса, Шкільна, Підгородня, Слов’янська, Петриківська, Л.Гузара, Березовицька, Лісова, Підлісна, І.Франка, Козацька, Національного відродження, Вояків УПА, Богдана Хмельницького, Коновальця, Галицька, провул. Короткий, Пулюя, Польна, Довбуша; смт. В.Березовиця вул. Весняна, Галицька (частково), Енергетична (частково), Лугова, Мазепи, Миру Бічна, Степана Бандери, Підгірна, В.Стуса (частково), Гаївська, Зелена (частково), Миру (частково), Степова (частково), Дружби, Березова, Молодіжна , Козацька (частково), Садова, Глибока, Польова, Микулинецька, Микулинецька бічна, Злуки, Гагаріна, Л.Українки, Трудова, Національного Відродження, Подільська, Сонячна, Перемоги, Ланова, Л.Крупи, Зелена, Родини Геретів; с.Острів вул. Крушельницької, Стефаника, Стуса, Підлісна, Стефаника бічна, Польова, Містечко, Т.Шевченка, Шкільна, Ярмуша, Жовтнева, Дачна, І.Франка, Зелена, Кордуби, Б.Хмельницького, Відродження, Надрічна, Промислова; с.Буцнів, с.Серединки, с.Підгороднє – вул. Спадиста, Гаївська, Медична (частково), Молодіжна (частково), Мостова, Нова бічна, Оболоня, Пасічна, Південна, Проектна, Сонячна, Стрімка, Б.Лепкого, Бережанська (частково), Бічна (частково), Вербицького, Волинська, Глибока, Зелена, Київська, Котляревського, Л.Курбаса, Л. Українки, Лісова (частково), Миру, Наливайка, Озерна, Подільська, Польова, Садова (частково), В.Стуса, Тернопільська, Хліборобна, Чубинського, Стрийська, Т.Шевченка; с.Довжанка вул.Т.Шевченка (частково) Чортківський район смт.Гусятин – вул. Надзбручанська, Робітнича, Спартака, Січинського, Хмельницького, Народницька, с. Чабарівка, Васильківці, Вільхівчик, Самолусківці, Личківці, Трибухівці, Нижбірок, Ст. Нижбірок, Крогулець, Мишівці, Целіїв, х. Мазурівка, Постолівка, Раштівці, М.Борки, Городниця, Сорока, Хлопівка, Волиця, Калагарівка, Стінка, Зелене, Красне, Паївка, Саджівки, Товсте, смт. Гримайлів с. Мала Лука, Вікно, Оленівка, Монастириха, Білка, Козина, Кокошенці, Ставки, х. П’ятихатки, Чагарі, Коцюбинці, Гнилівка, Майдан, Тудорів, Оришківці, м.Копичинці – вул. Стефаника, Хмельницького, Довга, Гусятинська, Словацького, Ясна, Польова, Весела, Січ.Стрільців, Мазепи, Лісна, Стуса, Сірка, Вагилевича, Наливайка 7 черга Тернопільський район с. В. Гаї вул. Миру, Гоголя, Т.Шевченка, Залізнична, Колгоспна, Отця Кашуби, Назарія Яремчука, Гагаріна, Б.Жука, Сосновського, Шептицького, Галицька (частково) Січових Стрільців, Княгині Ольги, Медова, Замонастирська, Гайова; с.Застінка, с.Кип’ячка, с.Товстолуг, смт. В.Березовиця вул. Енергетична (часткова), В.Стуса (частково), Зелена (частк), Степова (частково), Миру (частково), С.Бандери, Студинського, Дубрівська, Чумацька, Гаївська, Галицька (частково), Перемоги, Козацька (частково), с. Біла вул. Н.Яремчука, В.Стуса, М.Коцюбинського, В.Івасюка, Героїв Крут, Княгині Ольги, Володимира Великого, Київська, В.Чорновола, Й.Сліпого, Євгена Коновальця, Зелена (частково), Українська, Молодіжна, Наливайка, Грушевського, Дорошенка, Медова, Надії, Богуна, Шкільна, Польова, Лісова, Соборності, Т.Шевченка; с.Чистилів вул. Зелена, Злуки, Садова, Гайова, С.Крушельницької, Проектна, Козацька, П.Сагайдачного, Медова, Галицька, Т.Шевченка. Чортківський район с. Пробіжна, Швайківці, Великі Чорнокінці, Воля Чорнокінецька, Жабинці, Гадинківці, Текліївка, Швайківці, Товстеньке, Босири, Сокиринці, Зелена, Коцюбинчики, Кривеньке. Васильків, Джурин, Сл.Джуринська, Білобожниця, Мазурівка, Калинівщина, Семаківці, Звиняч, Косів, Ромашівка, Ридодуби, Бичківці, Скородинці, Скомороше, Білий Потік, Улашківці, Заболотівка, Салівка, Сосулівка, Росохач, Нагірянка, Ягільниця, Долина, Шульганівка, Ст. Ягільниця (частк), Марилівка, Залісся, Млинки, смт. Заводське (частк), Пастуше, Шманьківці, Шманьківчики 8 черга Тернопільський район с. Біла вул. Бродівська, Молодіжна, І.Франка, Личаківська, Крушельницької, Відродження, Набережна, Коновальця, Миру, П.Сагайдачного, Л.Українки, Нова, Лисенка, Чумацька, Садова, Мазепи, Сонячна, Зелена (частково), Вишнева, Західна, Стефаника, Транспортна, Морозенка, Бродівська бічна, Чиста, Кос-Анатольського; с.В. Гаї вул.Галицька (частково), Л.Українки, Т.Шевченка, Студинського, Глибока, Лісова, Незалежності, Паркова, Дружби, Крушельницької, Підлісна, Сенківського, Кар’єрна, Садова, Зелена, Козацька, Тернопільська, І.Франка, Грушевського, Ярмуша, Лучаківського,Завидовича; смт.В.Березовиця вул. Студинського; м. Тернопіль вул. Л.Гузара, Захисників України, Лепкого, Тарнавського, Спортивна, Київська, Новий Світ, Кармелюка, Наливайка, Набережна, Білецька, Броварна, провулок Броварний, Гніздовського, За Рудкою, Вагилевича, Березова, Вільхова, Гнатюка, Теліги, Рівна, Ясна, Опільського, Горбачевського, Крушельницької, Нечая, Головацького, Котляревського, Транспортна, Галицька, Злуки, Квітки Цісик, Над Яром, Збаразька, Енергетична, Ш. Руставеллі, Фармфабрика “Тернофарм”, Дорошенка, Монастирського, Чайківського,1б,41-47, Мєшковського, Малишка,18-52, Деповська, Піскова, Бандери,62-94а, Богуна, Довбуша, Весела, Петрушевича, Заміська,16, Вовчка, Леонтовича, Коцюбинського, Підгородня, Чернецького, Бордуляка, Л.Українки,17,19, Сонячна,30-43, Новосонячна,1-8, Шагайди,2,4,6, пров.Дівочий,26, Д.Галицького,2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,22,26,28 9 черга м. Тернопіль вул. Будного, Далека, Золотогірська, Бенцаля, Покрови, П. Батьківського, Микулинецька,33-99, Микулинецька-бічна, Молодіжна, Фестивальна, Підлісна, Верхня Підлісна, Об’їзна 1, Ринок «Західний», Шептицького, 26б-30, Торговиця, 5а,11,11б,15,15а,15б,17,30, Старий Поділ, Паращука, Шашкевича, 1-4, Руська, 2-8, ” Орнава”, Кривоноса 12, Макдональдз, С.Короля,3а,4,6,10, гуртожитки ЗУНУ, Львівська, Чумацька 2, Винниченка, 1,3,5,7,9,11,13, Карпенка,1,3,5,7,9,11,13, парні номера, Дружби,13, 15, 17, Миру,1,1в,2,3,4,4в, Юності,1,7,9а, Орлика,4,5, К.Острозького, Оболоня, Стадникової,1-22, Чернівецька, Замонастирська, Мостова, Мостова бічна, Гайова,1-31, Стецька, Стрімка, Шпитальна, Протасевича,1-10, Л. Українки,21-39(непарні), Д. Галицького,1,1а,1в,3,3а,5,8, C.Бандери,92-112, Довженка,17а,19 10 черга м. Тернопіль вул. Коновальця, 4-20 (парні), Вербицького, 2-10, Чубинського, Рєпіна, Довженка 1-19, Савури, Г.Крут, Л.Українки, 2-10 (парні), Монастирського 46, Симоненка, Вишневецького, В.Великого, 15 Квітня, Корольова, Стуса, Київська, Злуки 53-59, Б.Бойчуків, Петлюри, Купчинського, пров. Тарнавського, 2,4,8, вул. Тарнавського,26б,28,32,34,36,37,38, Морозенка, Курбаса, Куліша