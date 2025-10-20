Пожежа в гуртожитку ЗУНУ: подробиці від ДСНС

19 жовтня в одному з гуртожитків Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) сталася пожежа. О 21:54 надійшло повідомлення про загоряння на кухні 5-го поверху дев’ятиповерхового гуртожитку №4 на вул. Львівська, 4, м. Тернопіль.

На місце події були оперативно направлені 16 рятувальників та 5 одиниць техніки, включаючи 3 автокрани, АД-42 та АШ. Завдяки швидкій реакції та професіоналізму пожежних, вдалося з’ясувати, що на кухні сталося підгоряння їжі, яке не призвело до подальшого горіння чи поширення полум’я.

Сергій Данілін, речник головного управління ДСНС в області, зазначив, що ситуація не становила загрози для мешканців гуртожитку, і пожежа була швидко локалізована.

Завдяки оперативному реагуванню пожежних, не було жертв чи серйозних пошкоджень.

Відео пожежі ТУТ.