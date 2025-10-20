Тернопільський театр актора і ляльки відкладає початок нового сезону через… вбиральні

Тернопільський академічний театр актора і ляльки повідомив своїм глядачам, що точна дата початку нового театрального сезону наразі не визначена. Причиною затримки стали капітальні ремонтні роботи вбиралень, що проводяться в рамках оновлення інфраструктури театру.

Як зазначили у театрі, ремонт не лише покращить вигляд приміщень, а й сприятиме створенню інклюзивного середовища для глядачів з інвалідністю. Це важливий крок для театру, який прагне зробити свій простір доступним для всіх відвідувачів, незалежно від фізичних можливостей.

Хоча ремонт триває, театр не зупиняється у своїй діяльності. Після відпустки команда вже працює над новими прем’єрними виставами. Також театр розпочав покази своїх вистав у дитячих садочках та школах, продовжуючи працювати з молодшими глядачами навіть в умовах ремонтних робіт.

Тернопільський театр дякує своїм глядачам за терпіння та розуміння і обіцяє незабаром оголосити точну дату відкриття сезону на стаціонарі.