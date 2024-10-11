16 жовтня в Чортківській громаді розпочнеться опалювальний сезон

Відповідно до розпорядження Чортківського міського голови, у зв’язку з пониженням температури повітря, з метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов у будівлях бюджетної сфери у Чортківській громаді розпочнеться опалювальний період 2024/2025:

✅ з 11 жовтня у: акушерському відділенні КНП «Чортківська центральна міська лікарня», дошкільних навчальних закладах, навчально-оздоровчому комплексі «Басейн» Чортківського міського комунального закладу «Палац дітей та юнацтва»;

✅ з 16 жовтня: у поліклініці, інфекційному відділенні, будівлі стаціонару КНП «Чортківська центральна міська лікарня», в інших закладах освіти громади, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.