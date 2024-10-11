02:29 | 12.10.2024
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Бізнесу Тернопільщини відшкодовано 966 млн грн податку на додану вартість

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Упродовж січня-вересня цього року субєктам підприємницької діяльності – юридичним особамТернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 966 млн грн податку на додану вартість.

Загалом за 9 місяців цього року про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 1 млрд 42 млн гривень заявили 185 суб’єктів господарювання краю.

За результатами проведених перевірок податковими органами області за девять місяців упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 53,1 млн гривень.

На початок жовтня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив197 млн грн, в тому числі 181 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн усудовому та адміністративному розгляді.

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