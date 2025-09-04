40 місць для відстою: водіям вантажівок радять перечекати спеку на Тернопільщині

🚨 Увага, водії великовагового транспорту!

Сьогодні на території Тернопільської області введено тимчасове обмеження руху великовагового транспорту у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°C.

📌 Обмеження діє на наступних дорогах державного значення:

▪️ М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін): км 1+521 – 40+338;

▪️ М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест): км 237+705 – 446+567;

▪️ М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через Вінницю, Кропивницький): км 77+650 – 192+628;

▪️ Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка: км 20+778 – 90+758;

▪️ Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль: км 33+811 – 106+769;

▪️ Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський: км 177+906 – 236+611;

▪️ Р-26 Острог – Кременець: км 32+907 – 75+034;

▪️ Р-39 Броди – Тернопіль: км 31+735 – 72+353;

▪️ Р-41 Об’їзд м. Тернополя: км 0+000 – 14+460;

▪️ Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/: км 0+000 – 56+232;

▪️ Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів: км 12+599 – 132+149.

📏 Обмеження стосується вантажного транспорту:

❌ з фактичною масою понад 24 т;

❌ з навантаженням на вісь понад 7 т.

🚫 Не стосується транспортних засобів, які перевозять:

▪️ небезпечні вантажі;

▪️ швидкопсувні продукти;

▪️ живих тварин і птицю;

▪️ вантажі, пов’язані із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій.

🅿️ Водіям рекомендовано перечекати спеку на майданчиках відстою, розташованих уздовж доріг. В Тернопільській області таких є 40.

🚔 Патрульні контролюють дотримання встановлених обмежень.

🛣️ Плануйте маршрути з урахуванням цієї інформації!