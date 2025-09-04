40 місць для відстою: водіям вантажівок радять перечекати спеку на Тернопільщині
🚨 Увага, водії великовагового транспорту!
Сьогодні на території Тернопільської області введено тимчасове обмеження руху великовагового транспорту у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°C.
📌 Обмеження діє на наступних дорогах державного значення:
▪️ М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін): км 1+521 – 40+338;
▪️ М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест): км 237+705 – 446+567;
▪️ М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через Вінницю, Кропивницький): км 77+650 – 192+628;
▪️ Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка: км 20+778 – 90+758;
▪️ Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль: км 33+811 – 106+769;
▪️ Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський: км 177+906 – 236+611;
▪️ Р-26 Острог – Кременець: км 32+907 – 75+034;
▪️ Р-39 Броди – Тернопіль: км 31+735 – 72+353;
▪️ Р-41 Об’їзд м. Тернополя: км 0+000 – 14+460;
▪️ Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/: км 0+000 – 56+232;
▪️ Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів: км 12+599 – 132+149.
📏 Обмеження стосується вантажного транспорту:
❌ з фактичною масою понад 24 т;
❌ з навантаженням на вісь понад 7 т.
🚫 Не стосується транспортних засобів, які перевозять:
▪️ небезпечні вантажі;
▪️ швидкопсувні продукти;
▪️ живих тварин і птицю;
▪️ вантажі, пов’язані із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій.
🅿️ Водіям рекомендовано перечекати спеку на майданчиках відстою, розташованих уздовж доріг. В Тернопільській області таких є 40.
🚔 Патрульні контролюють дотримання встановлених обмежень.
🛣️ Плануйте маршрути з урахуванням цієї інформації!