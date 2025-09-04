Зникла собака Рижуля! Винагорода 10 000 грн за повернення!

Прохання допомогти у розшуку собаки на ім’я Рижуля, яка втекла з приватного подвір’я в селі Настасів, Великоберезовицька селищна громада, Тернопільська область, 19 липня 2025 року.

Рижуля жила в квартирі, але після того, як господар захворів, потрапила в притулок і згодом знайшла нову сім’ю. Однак, нещодавно собака втекла з дому. Рижуля не пристосована до вулиці і їй буде дуже складно вижити без турботливої людини.

Собака стерилізована, має кліпсу на правому вусі і, ймовірно, носить червоний нашийник з жетоном, на якому вказано номер телефону нової власниці (яка, можливо, втратила його).

Якщо ви бачили Рижулю або знаєте, де вона може бути, будь ласка, повідомте за номерами:

📞 (050) 502 99 29

📞 (096) 320 27 41

За будь-яку інформацію, яка допоможе знайти собаку, пропонується винагорода 10 000 грн.

Можливо, хтось із вас прихистив Рижулю, і ви можете допомогти повернути її додому. Просимо всіх долучитися до пошуку!