До Монастириської ОТГ пропонують включити 27 сільських рад

У місті Монастириськах Тернопільської області 21 червня відбулися громадські слухання щодо створення Монастириської об’єднаної територіальної громади, громадськість міста висловилася одноголосного «за» те, щоб стати ОТГ.

Сьогодні, 26 червня, відбулася позачергова сесія Монастириської міської ради, на якій розглядали одне питання: «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до складу спільної робочої групи». В роботі сесії взяли участь 15 депутатів міської ради, які одноголосного підтримали створення сильної Монастириської громади. Надалі «естафета» щодо створення громади переходить до сільських рад, які повинні прийняти відповідні рішення на своїх сесіях.

Вибори планують встигнути провести у жовтні цього року. Відповідно до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області, до Монастириської ОТГ внесено 27 сільських рад.