Хто до якої групи відключень світла належить. Додаток від Тернопільобленерго

У зв’язку з необхідністю оптимізації енергоспоживання та забезпечення стабільної роботи енергосистеми України, АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” знову запроваджує погодинні вимкнення електроенергії на території Тернопільської області. Зазначені графіки обмежень передбачають конкретні часи відключень для різних адміністративних районів, населених пунктів та, за потреби, для окремих вулиць.

Також АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” надав додаток, в якому вказано до якої групи належить певний населенний пункт чи вулиця.

ДОДАТОК

до графіка погодинних вимкнень споживачів

з вказанням назви адміністративного району, населеного пункту та за необхідності назви вулиць № групи споживачів Адміністративний район Назва населеного пункту та/або вулиць 1 2 3 1.1. група/підгрупа Кременецький район м. Шумськ- вул. Дубенська, Дубенський шлях, Вілійська, Свободи, Чиранка, Суразька, Підгірна, Стадіонна, Набережна, Дружби, Ювілейна, Хмельницького, Озерна, Котляревського, Українська, площа Ринок, І.Франка, Енергетична, Миру, Народицька, Уласа Самчука, Промислова, князя Островського, Шевченка, Сонячна, 840-річчя Шумська, Заводська, Волинська, Проектна, Круголецька, провулок Волинський, майдан Незалежності, Данилевича, с. Вілія, Тетильківці, Новосілки, Людвищі, Білий Комин, ТОВ “Агаріс МікоУкраїна”, Башківці, Тилявка, Одерадівка, Жолобки, Угорськ, Забара, х. Діброва, Довжок, Німеччина, Новостав, Биківці, Потуторів, Кордишів, Мирове, Шумбар, Цеценівка, Бірки, Соснівка, Круголець, х. Михайлівка, Онишківці, Боложівка, Лози, Сураж, Малинів, Ходаки, Рохманів, Малі Садки, Васьківці, Залужжя, Кутянка, Руська Гута, Андрушівка, Переморівка, Зелений Дуб, Кути, Літовищі, М.Іловиця, В.Іловиця, Антонівці, Стіжок, Шумський ТБЗ, х. Базельки, Москалівка, Діброва, Гутисько, Лішники, В. Дедеркали, Садки, Вовківці, Мізюринці, Радошівка, Обори, Шкроботівка, М. Дедеркали, Темногайці, В. Загайці, М. Загайці, Шумбар, х Тури, Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці, Підгайці, Темногайці, Кудлаївка, Бриків, Кононвиця, Обич, Хмелище, Чотирьохполівка Чортківський район м.Чортків- вул. Ольжича, Січинського,Бучацька, Бучацька-бічна, Шеремети, Гірська, Копичинецька, Підлісна, Грушевського, Хмельницького, Молодіжна, Шептицького, Незалежності, Котляревського, Полуботка, Сінгаєвського, Орлика, Обїзна, Довженка, Леонтовича, Тарнавського, Героїв Маріуполя, Корольова, Стефаника, Сірка, Байди-Вишневецького, Сагайдачного, Нова, Мельничука, В.Великого, Кадуб, С.Бандери, Коновальця, 16 Липня, Рильського, Довбуша, Огієнка, Тичини, Шухевича, 8 Березня, Кривоноса, Ягільницька, Богуна, Заводська, Антонича, Гаврилишина, Наливайка, Водна, Пігути, Монастирська, Синенького, Маньовського, рошенка, Лісна, Криницького-Дровняка, масив Золотарка, с.Угринь, Пастуше, Залісся, Вигнанка, Переходи, Зелена, Улашківці, Салівка, Сосулівка, Росохач, Нагірянка, Ягільниця, Милівці, Заболотівка, Капустинці, Улашківці, Давидківці, Тарнавка, Колиндяни, Малі Чорнокінці, Базар, Полівці, Палашівка, Криволука, Семінче, Товстеньке, Босири, Сокиринці, Коцюбинчики, Кривеньке, Васильків, Пробіжна, Швайківці, Великі Чорнокінці, Воля Чорнокінецька, Жабинці, Гадинківці, Текліївка, Джурин, Сл.Джуринська, Білобожниця, Мазурівка, Калинівщина, Семаківці, Звиняч, Косів, Ромашівка, Ридодуби, Бичківці, Скородинці, Скомороше, Білий Потік, Біла, Заводське, Шманьківці, Шманьківчики, ТзОВ”Се Борднетце-Україна”, ДП “УКРАВТОГАЗ”, ВАТ “Чортківський завод “Агромаш”, ТОВ”Біллербек Україна перо-пухова фабрика”, ПП “Чортківсир”, ТзОВ “Радехівський цукор”, ПП “Інвар ХХІ”, ФОП Мостівський, Чортків МРЕО, АЗС “Укрнафта”, ТзОВ “Віза Трейд”, ТзОВ “Органіка” 1.2. група/підгрупа Чортківський район м. Заліщики – вул. Миру, Сагайдачного, Ущилівська, Шкільна, Ф.Котузяка (40 років Перемоги), Грушевського, Залізнична, Маковея, Ольжича, Поповича, С.Бандери, Стефаника, Стуса, Шашкевича, Шухевича (Тимошенка), Гайворонського, Богуна, Д.Галицького, Заньковецької, Зелена, Коновальця, Крушельницької, Л.Українки, Наддністрянська, Наливайка, Полуботка, Промислова, Рибацька, Садова, В.Великого, Гонти, Й.Сліпого, Котляревського, Лепкого, Лисенка, Франка, Шевченка, Вовчка, Драгоманова, Кобилянської, Кропивницького, Мазепи, Нова, Симоненка, Січ.Стрільців, Філатова, Хмельницького, Храпливих, Чайковського, Чубинського, Шептицького, Весняна, О. Ланга, Гранична, Устименка, Зеленогайська, Луб’янського, Чорновола, Джерельна, Козацька, Кооперативна, Польова, Незалежності, Подільська, Пулюя, Злагоди; с. Добровляни, Бедриківці, Дзвиняч, Касперівці, Щитівці, Дуплиська, Блищанка, Мишків, Лисичники, Ставки, Городок, Дунів, Кулаківці, Зозулинці, Виноградне, Голігради, Новосілка, Винятинці, с. Товсте- вул. Українська, Антонівська, Грушевського, Наливайка, Вишнева, Галицька, Південна, Польова, Сонячна, Дружби, Козацька, Л.Українки, Нагорянка, Нова, Хмельницького, Чумацька, Боднарівка, Миру, Садова, Франка, Яблунева, Робітнича, Незалежності, Коновальця, Зелена, Гайдамацька, Шевченка, с. Лисівці, Шипівці, Поділля, Кошилівці, Ангелівка, Попівці, Слобідка, Свершківці, Дорогичівка, Хмелева, Литячі, Шутроминці, Садки, Устечко, Нагіряни, Торське, Нирків, Якубівка, Печорна, Іване-Золоте, Зелений Гай, Ворвулинці, Угриньківці, Глушка, Харитонівці, Гиньківці, Бересток, Синьків, Колодрібка, Зозулинці, Солоне, Рожанівка с. Свидова, Антонів, Мухавка, ПАП “Фортуна”, ТОВ “Вітагро Енерджі” м. Тернопіль вул. Лучаківського, Просвіти, С.Будного 3В, 12-34, Громницького, Карпенка, Винниченка, Юності, Орлика, М.Кривоноса, С.Короля (Бережанська), Дружби, Миру, Драгоманова, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Петриківська, Виговського, І.Бриковича, Липова 27, 39А, І.Блажкевич 2-8, Н.Яремчука, Чумацька, Гжицьких, Надзбручанська, Степова, Тролейбусна, Далека, Торговиця 11, 14, 18, 24, 26, 28, 37, 37А, Білогірська, Шептицького 3, 5А, 7-21, пров. Цегельний, Колонтая 2, 6, Руська 2-8(парні), Старий Поділ 11, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 31 та приватний сектор, Шашкевича 1-4, 5-19, Паращука, Медова, Героїв Євромайдану, Микулинецька 1, 1А, 3А, Оболоня, Острозького 28, Тиха, Юрчака, Стадникової 1-20 (крім 16), Тернопільська, Хліборобна, Яблунева, Підгірна, Д.Віконської, Урожайна, Вишнева, Лісова, Болюха, Глибока Долина, Приміська, Золотогірська, Бенцаля, П.Батьківського, Покрови, Михайлевича, Мирна, Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова бічна, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, Вербова, Грабовського, Загребельна, Волинська, Південна, Куток, Спадиста, Львівська, майдан Перемоги, Наукова, Університетська, “Ринок Західний”, ресторан “Хутір”, “Макдоналдз”, “Орнава”, “Кристал” по вул.Торговиця 15Б. 2.1. група/підгрупа Кременецький район м.Кременець – вул.Вишнівецька, Моргви, Космонавтів, Климова, Корнії, Сільська, Макова, Вербова, Шкільна, Садова, Замкова, М.Кривоноса, М.Грушевського, І.Франка, Грабівка, Ляшуки, Пререліски, Сичівка1, Сичівка2, Липовиця1, Липовиця2, Варшавська, Ольжича, Відродження, Горбача, Березина, С.Бандери, Гордасевича, Захистників України, С.Петлюри, Ювілейна, Мікрорайон, Шухевича, Курчатова, Алея Підгірна, Незалежності, Волинська, Дубенська, Піщана, Огородова, Промислова, Б.Хмельницького, Куличівка, Вокзальна, Базарна, Джерельна, Коцюбинського, П.Ірва, У.Самчука, Т.Шевченка, Козацька, Л.Українки, Вериківського, Вивозова, Гл.Туники, Котляревського, Красногірка, пр.Ремісничий, Толстого, Спадиста, Глінки, Глибока, Зелена, Тиха, Ст.Детюка, А.Річинського, Гладка, Холодна, Княжина, Корольова, пр.Маріупольський, Гл.Туники, Шумська, Київська, с.В.Бережці, М.Бережці, Града, Крижі, Гаї, Кімната, Комарівка, Валігури, Куликів, Савчинці, х.Підгора, Березина, Мисики, Мокре, Гаврили, Зелена, Вірля, Чеховиця, Діброва, Дунаїв, Зайці, Ст.Почаїв, Будки, Ст.Тараж, Лосятин, Борщівка, Комарин, Кітлиха, х.Неселів, Тихонець, Стадниця, Вільшанка, Попівці, Ст.Кокорів, х.Королівщина, Загадки, Богданівка, Весела, Бондарі, Затишшя1, Затишшя2, Лідихів, Гниле Озеро, М.Лісовики, В.Лісовики, Красне, Двірники, Мальчишино, м.Почаїв, Підлісці, Жолоби, Іква, Сапанів, Хотівка, Борочок, Шишки, Олексюки, Трачуки, Горинка, Кушлин, Іванківці, Шпиколоси, Колосова, Рудка, Двірець, Духів, Н.Кокорів, х.Підлісний, Романів ліс, Підвисоке, Кучері, Міщани, Сіножаття, Корчунок, Снігоровеччина, Манівщина, Макоїди, Білокриниця, Лішня, Андруга, Веселівка, Фещуки, Чугалі, М.Зеблази, Рибча, В.Зеблази, Бонівка, Плоске, Катеринівка, ТЗОВ”Кременецьке молоко”, АЗС”WOG”, ТЗОВ”Кременчанка”, ФОП МакосійМ.В., ТОВ”Укркрейда-Органік”, ФОП”СергієнкоО.В.” Тернопільський район м. Бережани- вул.Червона, Набережна, Міцкевича, Бандери, Академічна, Вірменська, Кульчицької, Тернопільська, Л. Українки, Хатки, Крушельницької, Загороди, Й.Сліпого, Маковея, Героїв Майдану, Рєпіна, Лепких, Депутатська, Володимирська, Медова, Зелена, Просвіти, Зоряна, Наконечного, Шептицького, Верхня, Топольна, Західна, Миру, Гоголя, Левицького, Залісся, Підлісна, Молодіжна, Кривоноса, Вільховецька, Рурисько, П. Мирного, Джерельна, Площа Ринок, Руська, Шевченка, Чорновола, І. Франка, Незалежності, Замкова, Гімназійна, Валова, Мазепи, Пирогова, Кушніра, Крута, Кармелюка, Котляревського, Привокзальна, Бічна, Зарічна, Тепла, С.Стрільців, Галицького, Старе місто, Шашкевича, Л.Українки, Гузара, Героїв УПА, Княгині Ольги, Козацька, Рогатинська, Західна, Мечникова, Скакуна, Сонячна, Інститутська, Тиха, Зарайський Потік, Кошова, Надії Сікори-Матяж, Крута, Сагайдачного, Січинського, Коновальця, Стуса, Нігояна, Хмельницького, Довженка, Ковшевича, Підгірна, Стефаника, Цегельна, Затишна, Заводська, Коперника, Захарка, Жорниська, Штирнастівка, Сторожисько, Львівська, Гайова, с. Вільхівець, Посухів, Рибники, Потутори, Жонівка, Вонсовичівка, Шибалин, Комарівка, Куропатники, Баранівка, Рай- вул. Польова, Польова Бічна, Мирона-Орлика, Раївська, с. Божиків, Волощина, Раковець, Котів, Тростянець, Молохів, Лози, Квіткове, Славятин, Діброва, Саранчуки, Базниківка, Гирвиця, Соколиця, Літятин, Вербів, Калинівка, Розсохи, Старий Вербів, Двірці, Стригунці, Рекшин, Поточани, Нараїв, х. Ліс, Станіславчик, Михальська, Висока Гора, Лани, Запусти, Чверті, Кулеби, Шайбівка, Лапшин, Жуків, Геновичі, Підлісне, Надрічне, Урмань, Пліхів, Краснопуща, Мечищів, Ближні Кути, Дальні Кути, Надорожнів, х. Лопак, Лісники, Лісники Кемпінг, Павлів, Рогачин, Куряни, Волиця, Демня, Підвисоке, Гутисько 2.2. група/підгрупа Тернопільський район м. Збараж- вул. Лугова, Грушевського, Острозького, Іди Фінк, Міцькевича, С.Бандери, Айвазовського, Барвінкова, Волинська, Героїв Крут, Дорошенка, Дружби, Дяченка, Заньковецької, Карпенка-Карого, Козубських, Коперника, Корольова, Кривоноса, Крушельницької, Лепкого, Львівська, Богуславки, Т.Бульби, У.Голоднюка, Сонячна, Чорновола, Шпитальна, Подільська, Яблунева, Максимовецьке шосе, Мазепи, Д.Галицького, Січових Стрільців, Гайдамацького, Тихого, Заводська, Д.Вишнівецького, Яворницького, Малевича, Крип’якевича, Наливайка, Винниченка, Кармелюка, Кременецька, Слов’янська, Енергетична, Єдності, Літописця, Тичини, Мистецька, Осмомисла, Зелена, Л.Курбаса, Костомарова, Рєпіна, Майбороди, Сковороди, Технічна, 780-ти річчя м.Збаража, Івасюка бічна, Івасюка, В.Стуса, Генерала Павленка, Горбачевського, Коцюбинського, Куліша, Рильського, Руданського, Полуботка, Молодіжна, Симоненка, Івана Піддубного, Малюти, Гоголя, Харчука, Пастушенка, Довга, Заячівського, Костомарова, Лисенка, Міхновського, Набережна, Паркова, Сагайдачного, Польова, Просвіти, Садовського, Садова, Симеренка, Сосюри, Стефаника, Самчука, Хліборобів, Горайського, Ш.Руставеллі, Федьковича, Басюка, Гонти, Телішевського, Є.Бохенської, В.Кука, с. Колодно, Олишківці, Витківці, Чорний Ліс, Новики, Зарубинці, Шимківці, Зарудечко, Мусорівці, Капустинецький Ліс, Заруддя, Решнівка, Діброва, Коханівка, Бабії, Ст.Вишнівець, Кухаруки, Зашляхом, Раковець, Мишківці, Кинахівці, Чеснівський Раковець, Гніздичне, Гнидава, х. Ліщенюки, Лози, Бодаки, Котюжени, В.Вікнини, Дзвиняча, Федьківці, Загороддя, Бутин, Мишківці, смт. Вишнівець, Новики, Болязуби, Глинчуки, Добриводи, Іванчани, М. Березовиця, Кобилля, Хоми, Гніздичне, Тихівка, Н. Луб’янки, Синява, Синягівка, Розношенці, Красносільці, В.Кунинець, М.Кунинець, Залісці, М.Вікнини, Кривчики, Ковалівка, Соловї, Під лісом, Максимівка, Грицівці, Кретівці, Стриївка, Максимівка(хатки), Гори Стриївецькі, Киданці, Романове Село, В.Луб’янки, Чагарі Збаразькі, Ліски, Н. Рогівець, Добромірка, Коршемки, Шили, х. Королюки, Біле Озеро, Чернихівці, Ст.Збараж, Залужжя, Охримівці, Верняки, Травневе, Базаринці, Тарасівка, Розношинці, М.Глубичок, Красносільці, Капустинці, Залужжя, Івашківці, Опрілівці, Чумалі Чортківський район м.Монастириська- вул. В.Великого, Відродження, Чорновола, пр. Затишний, Л.Українки (частково), Коновальця (частково), Горіхова, Злуки, пр.Будівельників, пр.Довбуша, пр.Молодіжний, Дорошенка, пр.Наливайка, Нова, Зелена, Сонячна, Галицька (частково), Шевченка (частково), Підгородня (частково), Гнатюка, Озерна, Мазепи, Миру, Добровідка, Шухевича (частково), Стецька, С.Петлюри, С.Стрільців, Коновальця, Хмельницького, с. Коржова, Завадівка, Маркова, Високе, Горожанка, Підлісне, х. Зелена, Гончарівка, Криниця, Лазарівка, Задарів, Красіїв, Гранітне, Яргорів, Сеньків, Устя-Зелене, Міжгір’я, Тростянці, Лука, Низьколизи, Бобрівники, Добромишль, Лядське, х. Грабина, х. Підмонастирок, х.Ведмежа, Дубенка, Долішня Слобідка, Чехів, Бертники, Велеснів, Комарівка, Залісся, Коропець, Світле, Кіззя, Залісся-Поле, Садове, Вербка, Діброва, Вістря, Стігла, Горигляди, х.Гіпсарки, х Затишне, Савелівка, Олеша, Григорів, Ковалівка, Доброводи, Нова Гута, Горішня Слобідка, Швейків, Заставці, Рідколісся м. Тернопіль вул. Бандери 25-35, 47, 49, 51, 53, 63-79(непарні), 83Е Героїв Крут, Довженка 1-13(непарні) 8Б, 10-22(парні), Протасевича 2, Л.Українки 2Б, 9А, 8-14(парні номера), 1-15(непарні номера), Савури(парні), Слівенська(крім буд.№3), Підволочиське шосе, Монастирського 44, 46, Коновальця 3, 5, Вербицького 12-28(парні), Рєпіна(приватний сектор), Польового, Канадська, Вітовського, Сірка, Сімовича, Будзиновського, Самчука 1-10, 31, 35, 36, Торговиця 2, 4, 6, Острозького 32-62(крім 45, 51, 53), Перля, “Новус”, ТОВ “ТДК Трейд”, Смиковецька 56 3.1. група/підгрупа Тернопільський район м. Скалат- вул. Грушевського, І. Мазепи, Тернопільська, Драгоманова, Калнишевського, С. Бандери, Стуса, Сонячна, Сагайдачного, Д. Галицького, Пулюя, О. Вітер, Барановського, Чубинського,Хмельницького, Петлюри, Л.Українки, Шашкевича, Наливайка, Стадіонна, Франка, Шевченка, Стецька, Кривоноса, с. Полупанівка, Старий Скалат, Колодіївка, Хмелиськ, Лисиченці, Шельпаки, Козярі, Сухівці, Нове Село, Гнилички, Гнилиці, Кошляки, Терпилівка, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Іванівка, Фащівка, Тарнаруда, Турівка, Рожиськ, Качанівка, Зарубенці, Остап’є, Поділля, Хоптянка, Оріховець, Чернилівка, Мислова, Пеньківці, Просівці, Воробіївка, Токи, Пальчинці, Щаснівка, Голотки, Магдаліївка, Жеребки, Криве, Поплави, Городниця, Панасівка, Новосілка, Текліївка, Митниця, Маціївка Чортківський район селище Гусятин- вул. Чорновола, Лисенка, лепкого, Миру, Франка, Коцюбинського, Крушельницької, Яремчука, Підлісна, Сагайдачного, Пулюя, Січинського, Богуна, Вишнівецького, Грушевського, Робітнича, Цехова, Наливайка, Героїв Євромайдану,Незалежності, Тернопільська, Привокзальна, Народницька, Хмельницького, Січинського, Спартака, Тарнавського, Санаторна, Шевченка, Суходільська, Кобилянської, Лук’яновича, Шкільна, Надозерна, Надзбручанська, м. Хоростків – вул. Бічна, Торгова, Палія, Василенького, Незалежності, Князя Володимира, Довга, Вузька, Висока, Сонячна, Кобилянської, Наливайка, Тайна, Тиха, Прибережна, Музейна, Садова, Вибранівська, Шевченка, Сагайдачного, Мазепи, Коротка, Лепкого, Шкільна, Голосна, Січинського, Загоринка, Чайковського, Грушевського, Польова, Січ. Стрільців, Івасюка, Весела, Чорновола, Ювілейна, Коцюбинського, Мирна, Гагаріна, 17-го вересня, Лисенка, Дружби, Зелена, Шептицького, Кармелюка, Франка, Л. Українки, Коновальця, с. Постолівка, Раштівці, М.Борки, Городниця, Сорока, Хлопівка, Волиця, Калагарівка, Стінка, Зелене, Красне, Паївка, Саджівки, Товсте, Гримайлів, Мала Лука, Вікно, Оленівка, Монастириха, Білка, Козина, Кокошенці, Ставки, х. П’ятихатки, Суходіл, Боднарівка, Троянівка, Сидорів, Шидлівці, Чабарівка, Васильківці, Вільхівчик, Самолусківці, Личківці, Трибухівці, Нижбірок, Ст. Нижбірок, Крогулець, Мишівці, Целіїв, х. Мазурівка, Верхівці, Перемилів, Карашинці, Клювинці, Увисла, Рудки, Сухостав, Копичинці, Оришківці, х. Корчаково, Майдан, Федорівка, Емелівка, Тудорів, Чагарі, Крогульці, Котівка, Коцюбинці, Яблунів 3.2. група/підгрупа Тернопільський район селище Підволочиськ- вул. Д. Галицького, Тернопільська, А. Шептицького, Лисенка, Б. Хмельницького, Надзбручанська, Козацька, Шухевича, Соборна, Наливайка, Січ. Стрільців, Зелена (частково), Грушевського, С. Бандери (частково), Поповича, Сірка, Гончара, Петлюри, Корольова, Лісова, Миру, Квітова, Заньковецької, Князя Володимира, Тичини, Партизанська, Сагайдачного, Кривоноса, Коцюбинського, Л.Українки, Котляревського, 1-го грудня, Львівська, Стефаника, Мазепи, Курбаса, Довбуша, Сонячна, Героїв Крут, Перемоги, М. Чурай, с. Кам’янки, Богданівка, Галущинці, Мовчанівка, Росохуватець, Супранівка, Коршилівка, Клебанівка, Шевченково, Староміщина, Дорофіївка, Скорики, Медин, Климківці м. Теребовля- вул.Тараса Шевченка, Юлії Миколаєнко, Миру, Коцюбинського, Лесі Українки, Злуки, Садівська, Василя Стуса, Василя Щурата, Князя Василька, Січ. Стрільців, Затишна, Романа Шухевича, пров. Січ. Стрільців, с. Кровінка, Лошнів, Деренівка, Мшанець, Плебанівка, Зеленче, Семенів, Малів, Гумниська, Боричівка, Піддубина, Глещава, Іванівка, Лозівка, Віддорівка, В.Говилів, М.Говилів, Сороцьке, Ілавче, Вербівці, Долина, Слобідка, Буданів, Млиниська, Кобиловолоки, Папірня, Довге, Деренівка, Ласківці,Могильниця, Романівка, Гниловоди, Сапова, Котузів, Панталиха, Тютьків, Дарахів, Нова Брикуля, Стара Брикуля, Хмелівка, Кам’янка, Зубів, Острівець, Гончарки, Вільхівка, Багатківці, Семиківці, Бенева, Соснів, Раківці, Маловоди, Підруда, Надрічне, Соколів, Золотники, Бурканів, Гайворонка, Вишнівчик, Зарваниця, х.Рудки, Вишеньки м. Тернопіль вул. Злуки 1-43 (непарні), 2-8 (парні), 18, Тарнавського 1-23 (непарні), 2, 2А, 4-26 (парні), Спортивна, Л.Гузара, Захисників України 1, 2, 3, 5, Лепкого 3, 5, 7, 9, 11, 14, Київська 2, 4, 7Д, 8, Рєпіна 34, 36, 38, Коновальця 4-20(парні), Вербицького 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, Чубинського 1, 2, 3, 4, Над Яром, К.Цісик 43, 60 і приватний сектор, Заміська, Збаразька, пров. Збаразький, Енергетична, Енергетична бічна, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Галицька 1-54, Квітова, Вертепна, Весела, Лисенка, пров. Галицький, Городня, Північна, Вояків дивізії “Галичина” 8-26, Леонтовича, Марка Вовчка, Паркова, Петрушевича, Підгородня, Рудницького, Чарнецького, Бордуляка, Коцюбинського 5 Б, Бродівська 2-12, Руська 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Грушевського 1, Над Ставом, Старий Ринок, Валова 3, 5, 2-18(парні), Брюкнера, Січинського, Сліпого, Замкова, Сагайдачного 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, Словацького, Листопадова, майдан Волі, Фармфабрика “Тернофарм”, “Вента”, “Янтос”, “Тернобуддеталь”, ТОВ “Влота”



4.1. група/підгрупа м. Тернопіль вул. Текстильна 20-28, Овочева, Яреми 1-7, Героїв Чорнобиля, Ю.Іллєнка, Смакули 1, 2, Пелиха, Липницького, Протасевича 4-22, Л.Українки 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, Д.Галицького 1, 3, 5, 2-28(парні номера), Бандери 4-36, 62, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, Рєпіна 14, 14А, 16, 18, Довженка 15-19(непарні), Савури(непарні), Слівенська 3, Довбуша, Богуна, Піскова, Дорошенка, Монастирського 1-42, Стефаника, Чайковського, Мєшковського, Малишка, Глибока, Глиняна, Сонячна, Новосонячна, Дівоча, пров.Дівочий, Деповська, Дністрянського, Підкови, Нова, Шагайди, Пулюя, Польова, Татарська, Шопена, Вояків дивізії “Галичина” 1-7, Торговиця 1, 3, 5, Замонастирського, пров. Замонастириський, Мостова, Мостова бічна, Стецька, Стрімка, Стадникової 16, 22-67, Шпитальна, Чернівецька 1-46, 63-64, Микулинецька 4-40, Подільська, Гребінки, Садова, пров. Садовий, Гайова (приватний сектор), Гайова-бічна, Руська 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, бульвар Т.Шевченка 14, 16, 27А, 33, 35, 39, 43, 45, Гоголя, Федьковича, Пирогова, Острозького 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 35, 45, 51, 53, Липова, Шептицького 1, 1Б, 3А, 6, 23-38А, Кондитерська фабрика “ТерА”, Центральний Універмаг, частково центральна частина міста, Багата, Мстислава, Валова 7, 9, 11, Сагайдачного 3, 5, 7, Новий Світ, Кармелюка, Наливайка, Набережна, Набережна бічна, Білецька, Броварна, пров. Броварний, пров. Холодний, Гніздовського, За Рудкою, пров. За Рудкою, Новий Світ бічна, Вагилевича, Березова, Вільхова, Гнатюка, Теліги, Рівна, Ясна, Опільського, Горбачевського, Крушельницької, Головацького, Нечая, Котляревського, Транспортна, Межова, Ділова, Циганська



вул. Чернівецька 48-62, 65, 66, 68, Микулинецька 41-115, пров. Микулинецький, Микулинецька-бічна, Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, Верхня Підлісна, Студинського, Шкільна, пров.Шкільний, Ярмуша, Голубовича, Козацька, Гірняка, І.Гавдиди, Рост Метал, ТОВ “Модуль ІТП”, вул. Об’їзна – Метро, Об’їзна 29-Автосалон, Нова Пошта-Логістичний центр, ТОВ “Шредер”, Техінмаш, БРВ Україна, ТОВ “Істера”, “Світовид-Т”, “Тернпласт”, ТОВ “Ватра” 4.2. група/підгрупа Кременецький район с. Розтоки, Лопушно, В.Горянка, Крутнів, Раславка, Лосятин, Ридомиль, Бобрівці, Сагани, Ст.Олексинець, Н.Олексинець, Млинівці, Бакоти, Очеретно, Устечко, Хотовиця, Башуки, М.Горянка, х.Переїздки, Івання, Коршилівка, х.Очеретно Тернопільський район м.Зборів – вул. Гоголя, Куклинці, Коханівка, Богуна, Дружби, Франка, Тернопільська, Загребелля, Верхня, Заозерна, Верхоставна, Сонячна, Стуса, Довженка, Зарічна, Польова, с. Ярчівці, Волосівка, Підгайчики, Млинівці, Грабківці, Метенів, Присівці, Погрібці, Калинівка, Йосипівка, Цицівка, Годів, х.Кушнірівка, х.Підкобаси, Вільшанка, Ярчівці (тракторна), Красна, Чагарі,Футори, Коршилів, Озерянка, Заруддя, Травотолоки, Нестерівці, х.Альбанівка, Кокутківці, х.Під Лісом, Чернихів, Плесківці, Воробіївка, Серединці, Висипівці, Глядки, Цебрів, Курівці, Озерна, Осташівці, Данилівці, Богданівка, Білківці, Сировари, Яцківці, х.Озерна, Млинівці, Тустоголови, Кудобинці, Кабарівці, Манаїв, Гарбузів, х.Тваримівка, Перепельники, х.Підлуковець, Ніще, Івачів, Вовчківці, Гукалівці, Оліїв, Білокриниця, Лопушани, Беримівці, Кудинівці, Жуківці, Мшана, Монилівка, Ярославичі, Білоголови, Бзовиця, Волосівка, смт.Залізці, Чистопади, Ратищі, Піщани, Нетерпинці, Носівці, Городище, Жабиня, Храбузна, Вірлів, Плісняни, Славна, Метенів, х.Хворостівка, Годів, Кальне, Розгадів, Мильно, Манюки, Бліх, х.Ліщина, Загір’я, х.Серетеччина, х.Петрівка, Ренів, х.Новосілка, Гаї за Рудою, Гаї Розтоцькі, х.Ковтуни, Підберізці,Серетець, Панасівка, Чорний Ліс, Загір’я, х.Нишківці, х.Дерешівка, Мшанець, Вертелка, Манюки, Дітківці, Хоми, Кобзарівка, Іванківці, Малашівці. с. Дмухівці, Медова, Будилів, Слобідка, Городище, Плотича, Покропивна, М.Плавуча, Глинна, В.Плавуча, Золочівка, Заберезки, Таурів, х.Окріп, Когутівка, Цицори, Грицайка, Наставя, Нетреба, Мазепівка, Горби, Млинці, Хрипки, Козлів, Будилів, Конюхи, Августівка, Хоробрів, Хоростець, Бишки, Потік, Вибудів, х.Залісся, Сіножаті м. Тернопіль вул. Бродівська 44-60, Лук’яновича, Гріга, Поліська, Промислова, “Штучна шкіра”, “Вінітекс”, “Вінісан”, ТОВ “Юла”, “Екер”, “Інтенс”, ЗАТ”Лілея”, “Тернобудплюс”, “Надзбруччя”, “Машинобудівний завод”, “ЗЗВ і БК”, Екперементально-механічний завод, “Спеценерго”, “Молода Гвардія”, ПАТ “Топільче”, ТОВ “САЮЗ”, “Ірена”, ВКП “Ватра”, ТОВ “Люїзо”, “Лотос риба”, “Епіцентр-К”, Тяга, “Галичина Ласунка”, “Тернопільгазпостач”, “Промбаза”, “Тернобудмеханізація”, “Автобаза”, “Стелар”, “Будіндустрія”, УВТК “Тернопільбуд”, “Галичина ласунка”, Продбаза, “Метінвест”, “Волхграніт”, “Тернопільський завод металоконструкцій”, ТОВ “Опентек”, ТОВ “Водаленд”, ТОВ “Домобудівник”, ПАТ “ДПЗКУ” Тернопільський КХП, промисловий сектор по вул.Гайова, “Енергоконструкція”, “Рейв Техно”, “Інтеграл”, “Алтек”, “Ремпобуттехніка”, “Будіндустрія” 5.1. група/підгрупа Тернопільський район с. В. Гаї, Застінка, Кип’ячка, Товстолуг, В.Березовиця,Острів, Буцнів, Серединки, М. Ходачків, Бірки, Костянтинівка, Ангелівка, Романівка, Соборне, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Прошова, Козівка, Смолянка, Теофілівка, Цезарівка, Скоморохи, Романове Село, Петриків, Підгороднє – вул. Спадиста, Гаївська, Медична (частково), Молодіжна (частково), Мостова, Нова бічна, Оболоня, Пасічна, Південна, Проектна, Сонячна, Стрімка, Б.Лепкого, Бережанська (частково), Бічна (частково), Вербицького, Волинська, Глибока, Зелена, Київська, Котляревського, Л.Курбаса, Л. Українки, Лісова (частково), Миру, Наливайка, Озерна, Подільська, Польова, Садова (частково), В.Стуса, Тернопільська, Хліборобна, Чубинського, Стрийська, Т.Шевченка, с.Глибочок, Івачів Долішній, Довжанка, Анастазівка, Мишковичі, В. Лука, Миролюбівка, Лучка, Настасів, Хатки, Йосипівка, Мар’янівка, Біла, Чистилів, Плотича, Ігровиця 5.2. група/підгрупа Тернопільський район с. Байківці, Гаї Гречинські, Шляхтинці, Сабашиха, Лозова, Курники, Стегніківці, Дубівці, Гаї Шевченківські, Ступки, Бірки, Смиківці, Дичків, Красівка, Чернелів-Руський м. Підгайці – вул. Тараса Гунчака, Героїв УПА, Спасівська, Марцелівська, Гайдамацька, Шевченка, Поповича, Л. Українки, Боднарська, к.Сікорської, Кравецька, Майдан Незалежності, Галицька, Вузька, с. Мирне, Угринів, Галич, Сільце, Нові Голгочі, Мозолівка, Леонти, Голєндра, Марцелівка, Вербів, Голгочі, Волиця, Мужилів, Лиса, Рудники, Носів, Литвинів, Старий Литвинів, Раковець, Поплави, Вага, Бронгалівка, Михайлівка, Степове, Сонячне, Новосілка, Почмайстрівка, Старе-Місто, Білокриниця, Юстинівка, Яблунівка, Угринів, Зарва, Мисколизи, Боків, Шумляни, Червень, Гнильче, Пановичі, Завалів, Середнє, Затурин, Загайці, х.Фурдія, х.Савинови м. Тернопіль вул. Злуки 45-59, Лепкого 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, Бойчуків, 15 Квітня, Київська (крім буд.№2, 4, 7Д, 8), Куліша, Симоненка, Морозенка, Курбаса, Вишнівецького, В.Великого, Корольова, Купчинського, Сахарова, Стуса, Петлюри, Гуцульська, Бойківська, Лемківська, Самчука 12-32, Самчука-бічна, К.Цісик 41, 54, 54В, 54Г, 54Д, Коновальця 9-23(непарні), Галицька 56, 58, Балея, Безкоровайного, пров. Тарнавського 2, 4, 8, вул. Тарнавського 32, 34, 36, 37, 38, Яреми 9, 9А, Смакули 7, 7А,8, ТОВ “Теркурій-2”, ТРЦ “Подоляни”, ПП Маківський, ВАТ “Оріон”, Фабрика меблів “Нова”, АТ “Технологія” 6.1. група/підгрупа Кременецький район м.Ланівці -вул. Стасюка, Франка, Коротка, Центральна, Вільхова, Відродження, Березова, Джерельна, Стасюка, Північна, Залізнична, Привокзальна, Квітнева, Набережна, Вишнівецька, Сагайдачного, Робітнича, Молодіжна, Миру, Богуна, Хлібна, Корольова, Заводська, Січових Стрільців, Лугова, Тернопільська, Незалежності, Грушевського, Новосілка, Драгоманова, Листопадова, Л.Українки, Волинська, Шкільна, Берегова, Польова, Вишнева, Жовтнева, Садова, Зарічна, с.Нападівка, Борсуки, Борщівка, х.Буйгори, Юськівці, Михайлівка, Краснолука, Грибова, Волиця, Оришківці, Жирак, М.Куськівці, Бережанка, Мартишківці, х.Степ, Рудка, Синівці, В.Куськівці, Передмірка, Снігурівка, Манево, М.Снігурівка, Чайчинці, Вербовець, х.Лиса Гора, х.Помірки, х.Заболотні, Іванківці, Шушківці, Білозірка, М.Корначівка, Ванжулів, Москалівна, Плиска, Молотків, Якимівці, Татаринці, х.Кіптиха, Михайлівка, Загірці, х. Рудка, Корначівка, Шили, Влащинці, Соколівка, Вишгородок, Лопушне, Пахиня, Коржківці, Верещаки, Кутиски, Печірна, Буглів, Люленці, Ванжулів, Жуківці, Білка, Огризківці, х.Коростова, х.Мусоровеччина, х.Зелений Гай.



Тернопільський район с.Конопківка, Ладичин, Дворіччя, Заздрість,смт. Микулинці- вул. Й.Сліпого, Грушевського, Б. Хмельницького, 8 Березня, І.Франка, Островського, Стуса, Набережна, Гагаріна, С. Бандери, Наливайка, 22 січня, Коновальця, Надрічна, Миру, Міцкевича, Андрущишиних, Поперечна, Мазепи, Шептицького, Галицького, Сагайдачного, Санаторна, Івасюка, Тернопільська, Калнишевського, санаторій Медобори, ВАТ “Булат”, с Дружба, Воля, Струсів, Варваринці, Налужжя, Барнадівка, Зубів, Різдв’яни, Заздрість Чортківський район м. Бучач – вул. Винниченка, Галицька, Генерала Шухевича, Дорошенка, Коновальця, Теребовлянська, Шкільна, Калинова, Агнона, Баштова, Б.Хмельницького, Весела, Грушевського, Заводська, І.Франка, Леся Курбаса, Міцкевича, Підгаєцька, Пушкіна, Св.Миколая, Торгова, Шкільна, Бічна Б.Хмельницького, Бічна Вузька, Бічна Камінна, Бічна Сонячна, Бічна Шухевича, Вербова, Водна, Вузька, Гоголя, Довбуша, Камінна, Космонавтів, Млинарська, Некрасова, О.Кобилянської, Озерянська, Просвіти, Рильського, Руська, Сагайдачного, Середня, Січових стрільців, Сонячна, Спадова, Стрипна, Тичини, с. Підзамочок, Бариш, Вербятин, Бучацькі Гаї, Озеряни, х. Тисів, Підлісся, Пилява, Новоставці, Медведівці, Мартинівка, Пишківці, Трибухівці, х.Янівка, Войтехівка, Поперечки, Цвітова, Малі Заліщики, Ріпинці, Помірці, х. Занево, Соколів, смт. Золотий Потік, Сновидів, Возилів, Сокілець, Губин, Костільники, Миколаївка, Русилів, Скоморохи, Ліщанці, Рублин, Стінка, Космирин, Набережна, х.Рудка, Сокілець, Долина, Зубрець, Сороки, Жизномир, Новосілка, Дуліби, Жнибороди, Беремяни, Язловець, Броварі, Передмістя, Добре Поле, Киданів, Н.Петликівці, Матеушівка, х.Пушкарі, Бобулинці, Порохова, х.Гутишино, х.Баришка, С.Петликівці, Переволока, Осівці, Білявинці, х.Курдибанівка, Рукомиш, Заривинці, Звенигород, Зелена 6.2. група/підгрупа Тернопільський район селище Козова – вул. Шевченка, Коновальця, Весела, Козацька, Набережна, Богуна, Вербицького, Купчинського, Герети, Обїздна, Промислова, Заводська, І.Франка, Камяниха, Ольжича, Вітошинського, Стефаника, П.Думки, Чубинського, Мазепи, Наливайка, Мариновича, Довбуша, Молодіжна, Шептицького, Чайківського, Лепкого, Вишиваного, Кармелюка, Паркова, Сонячна, П.Мирного, Березовського, Драгоманова, с.Вікторівка, Теофіпілка, Плоска, Плотича, З.Слобода, Вівся, Йосипівка, Кальне, Щепанів, Дибще, Криве, х.Бонікова, Будова, Маковисько, Бартошівка, Геленків, Олесино, Уритва, Вимислівка, Козівка, Сеньків, Ценів, х.Дуби, Млинець, Осада, Корне Болото, Денисів, Ішків, Росохуватець, Купчинці, Яструбово, В.Ходачків, х.Веснівка, Замости, Дворище, Доли, Підліс, Драгоманівка, Гребелька с. Почапинці, Драганівка, Забойки, Домаморичі, Підгороднє- вул. Бережанська (частково), Бічна (частково), Вишнева, Дачна, Лісова (частково), Садова (частково), Західна, Медична (частково), Молодіжна (частково), Підлісна, Івана Богуна Чортківський район м.Борщів- вул.Шухевича, Нова, С.Бандери, Івасюка, Гніздовського, Підвальна, Дорундяка, Січ.Стрільців, Коновальця, Котляревського, Кошового, Об”їзна, Вовківська, Олімпійська, Пулюя, Поповича, Козацька, С.Крушельницкої, Нагірна, Кут, Рубчакової, Я.Кондри, Шевченка, Нічлава, Промислова, Підлісна, Медова, Відродження, Маковея, Сагайдачного, Дорошенка, с.Висічка, Верхняківці, Мушкатівка, Іванків, Турильче, Бережанка, Трійця, Cлоб.Мушкатівська, Цигани, Лосяч, Гуштин, Бурдяківці, Дубівка, Пищатинці, Стрілківці, Королівка, Юр`ямпіль, Шупарка, Бабинці, Пилипче, Устя, Горошова, М.Поділська, Скала-Подільськa, Бурдяківці, Збриж, х.Мазурі, Вовківці, Сков`ятин, Шишківці, Худиївці, Сапогів, Кривче, Гермаківка, Нівра, Вербівка, Залуччя, Вигода, Турильче, Підпилипп`я, Урожайне, Дзвинячка, Білівці, Панівці, Кудринці, Окопи, Трубчин, Боришківці, Латківці, Дзвенигород, Ів.Пусте, Збручанське, Залісся, Михайлівка, х.Гай, Оленівка, Завалля, Худиківці, Зелене, Дністрове, Вільхівці, Олексинці, Шершенівка, Більче-Золоте, Мушкарів, Монастирок, Озеряни, х.Борухи, х.Корчунок, Пилатківці, Грабівці, Жилинці, х.Мерлава, х.Поруби, Залипи, Ланівці, Тересін, Тулин, Констанція, Пеньки, Глибочок