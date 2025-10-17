Благодійний захід “КотоФест” у Тернополі: допомога безпритульним тваринам та тепла атмосфера для усіх
19 жовтня у Тернополі на території зооготелю “Пет Гарден” відбудеться благодійний захід “КотоФест”, організований волонтеркою Ольгою Чеховською та однодумцями, які опікуються безпритульними тваринами. Мета заходу — допомогти чотирилапим друзям знайти нові домівки та зібрати кошти для їхнього утримання та лікування.
У програмі заходу:
-
Пет-адопція: Можливість познайомитись з котиками, які шукають свою Людину та мріють про затишний дім.
-
Благодійна ярмарка та лотереї: Придбати чи виграти корисні речі для себе та одночасно допомогти тваринам, що знаходяться під опікою волонтерів.
-
Цікава вікторина на знання котиків “Котоексперт” із призами для дітей (реєстрація тут: https://forms.gle/7BQBrSfZ8tMMevaT8 )
-
Конкурс малюнків (реєстрація тут: https://forms.gle/c4uthSphWJQDH8nR6 ) і аквагрим для дітей
-
Поради зоопсихолога: Корисна інформація про чотирилапих, їхній догляд та взаємодію з людьми.
Захід стане чудовою нагодою не лише долучитись до доброї справи, але й знайти нового чотирилапого друга чи подругу, а також провести час у теплій та дружній атмосфері.
“КотоФест” організовують опікуни та зооволонтери Тернополя за підтримки зооготелю “Пет Гарден” та бренду Josera.
Не забудьте зарезервувати 19 жовтня у своєму календарі та долучитись до цієї чудової події! Добрі справи починаються з маленьких кроків і одного “мур”! 🐱💕
Приходьте, підтримуйте безпритульних тварин та допомагайте зробити цей світ трішки кращим!