Графік відключень світла на 17 жовтня у Тернопільській області. Поки тільки для бізнесу

7 жовтня 2025 року НЕК “Укренерго” запроваджує графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми України. За інформацією АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”, обмеження будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Важливо! Графіки обмеження потужності стосуються тільки промислових підприємств та бізнесу і не зачіпають постачання електроенергії для населення. Однак, у зв’язку з поточною ситуацією в енергетичній сфері, підприємствам і бізнесам настійно рекомендується споживати електроенергію ощадливо і відповідально.

“Ми закликаємо до розуміння та підтримки в цей складний час, щоб разом зменшити навантаження на енергосистему і забезпечити стабільність в умовах кризи”, — зазначили в АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.