Майже 700 земельних ділянок: держреєстратора з Чортківщини підозрюють у махінаціях

На Тернопільщині співробітники кіберполіції викрили державного реєстратора, причетного до махінацій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Про це повідомили правоохоронці.

За даними слідства, 42-річний мешканець Чортківського району, перебуваючи на посаді державного реєстратора, несанкціоновано вніс зміни до автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зокрема, він провів державну реєстрацію змін щодо права оренди майже 700 земельних ділянок, унаслідок чого було незаконно змінено дані про власника прав оренди.

Протиправні дії посадовця викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах або автоматизованих системах, вчинені особою, що має право доступу до неї. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років виправних робіт.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та можливих співучасників.