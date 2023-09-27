18:02 | 27.09.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Мешканець Тернопільщини «придбав» транспорт у афериста

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У шахрайську пасту потрапив житель Чортківського району. Оголошення про продаж автівки знайшов в соцмережі.

Власник цінив за машину дешево, тому покупець одразу погодився на пропозицію оплатити завдаток на пальне та дочекатися, коли власник прижене автівку з іншої області.

Транспорт не знайшов нового власника, а аферист за декілька хвилин телефонної розмови заробив понад чотири тисячі гривень. Потерпілий звернувся з заявою про шахрайство в поліцію.

Правоохоронці вкотре наголошують не поспішати переводити кошти за товар чи будь-які послуги на невідомі рахунки. Якщо продавці починають вимагати повну передоплату додаткові оплати, з великою ймовірністю це – шахраї.

Намагайте дізнатися якнайбільше інформації про продавця, а дороговартісний товар краще оглядати перед оплатою.

Не довіряйте власні кошти невідомим!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *