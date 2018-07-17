«Яблуко розбрату» – колгоспний сад у Підволочиському районі

Хоча колгоспів давно нема, колишній колгоспний сад у селі Городниця Підволочиського району, яке зараз входить до складу Скалатської міської ОТГ, ще ніколи не був так голосно «на слуху». Сад займає площу понад 7 га, і хоч там немає жодних інтенсивних технологій, щоосені щедро обдаровує жителів Городниці яблуками.

У селі вважають, що це спільна власність пайовиків: при розпаюванні колишнього колгоспу сад відвели власникам майнових паїв, отож, кажуть жителі Городниці, сад має завжди залишатися в користуванні громади. Люди стривожені тим, що вже протягом деякого часу йдеться про надання землі, що під фруктовими насадженнями, у приватну власність групі односельчан, які не є пайовиками. Побоювання людей небезпідставні, і вони впевнені, що за цим стоять нечисті наміри зацікавлених у «прихватизації» саду ділків. Адже на місці пасіки в саду вже обладнана лазня, вряди-годи сюди наїжджають круті авто, збираються незнайомі компанії. Саме тут, розповідають городниківці, переховувався одіозний голова ОДА часів Януковича під час подій революції Гідності взимку 2014 року.

– Жителі Городниці категорично проти дерибану землі, що під садом, – каже депутат Підволочиської районної ради, член постійної депутатської комісії з питань земельних відносин Ігор Дацків. – Акції протесту були неодноразово. Ще рік тому, 21 травня 2017 р., на зборах селяни ухвалили сад колишнього СГК «Золота нива» залишити в спільному користуванні пайовиків, оскільки це їхня спільна власність. Вільних земель довкола Городниці є багато й тому на зборах селяни рекомендували органам державної влади та місцевого самоврядування передавати у власність бажаючим вільні земельні ділянки в інших місцях, які не є землями саду колишнього СГК «Золота нива».

Усе це зафіксовано у протоколі зборів. Під тиском громади ця проблема вже, мабуть, вляглася б. Але є одна деталь: на землі саду претендують односельці – учасники АТО. І хоч перед АТОвцями селянам ніяково, вони дуже просять згоди у своїх воїнів погодитися на земельні наділи в інших місцях.

Оскільки без згоди громади ніяких земель ніде нікому сьогодні вже не виділяють, редакція звернулася за коментарем до голови Скалатської ОТГ Петра Савончака. Петро Васильович підтвердив, що така делікатна ситуація в Городниці є.

– Землі колишнього колгоспного саду, – каже він, – є сьогодні землями запасу, які не надані у власність, форма власності – державна, садовий масив поки що залишається в розпорядженні Держгеокадастру, точніше – його управління в Тернопільській області. Воно і є розпорядником цих 7,258 га, що зафіксовано у держреєстрі.

– Надання земельних ділянок учасникам АТО є сьогодні першочерговим, отож, управління Держгеокадастру вирішило піти назустріч АТОвцям з Городниці й землі саду розділити між ними, – каже голова ОТГ. – Міська рада нещодавно отримала клопотання від обласного державного земельного органу щодо того, чи згідна громада віддати під приватизацію учасникам АТО колишній колгоспний сад. 19 червня це питання розглядали на земельній комісії та на сесії міської ради. Зважаючи на конфліктну ситуацію, прийняли рішення винести це питання на громадські слухання. Без згоди громади рішення прийняте не буде.

Городниківчани могли б тут зітхнути з полегшенням, однак виявляється, що сад сьогодні не є пайовим майном.

– Таке рішення, – стверджує Петро Савончак, – колись приймалося, ще задовго до створення об’єднаної громади, однак з незрозумілих причин не було доведене до результату, сад залишився нерозпайованим і зараз перебуває у державній власності у статусі «за межами населеного пункту».

За рішенням Кабінету Міністрів України на сьогодні триває процес передачі таких земель з державної власності у власність об’єднаних територіальних громад. Земля колишнього колгоспного саду в Городниці за спеціально розробленим «у верхах» графіком має перейти у розпорядження Скалатської ОТГ у вересні цього року. Чекати залишилося недовго.

Ганна МАКУХ, Газета “Сільський господар плюс”