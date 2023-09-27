Фірма з Тернопільщини у кошторис відбудови зруйнованого мосту на Харківщині за 636 млн внесла бетон по високій ціні

Через півроку після контракту на відбудову зруйнованого мосту в деокупованому Ізюмі Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області оприлюднила кошторисні ціни будматеріалів в контракті із ТОВ «Техно-Буд-Центр» вартістю 636 млн грн. Виявилось, що ціни бетону вдвічі перевищують ринковий рівень. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У вересні 2022 року ЗСУ звільнили Ізюм в ході контрнаступу на Харківщині. Під час боїв був підірваний автомобільний міст на км 626+260 траси М-03 Київ-Харків-Довжанський через річку Сіверський Донець. Дорожники швидко звели маленький міст поруч з підірваним та відкрили рух у листопаді 2022 р.

У грудні 2022 року «Техно-Буд-Центру» замовили реконструкцію мосту за 656 млн грн. Тоді Служба не оприлюднила кошторисну документацію, бо підряд включав проектування.

А у липні 2023 року в «Прозорро» була опублікована додаткова угода про зниження ціни робіт з 656 до 636 млн грн. У ній була оприлюднена тверда договірна ціна з вартістю будівельних матеріалів. За даними порталу «.007», тільки після цього у серпні «Техно-буд-центр» отримав аванс 125 млн грн на цей міст. У договірній ціні вказано постачання бетону по цінах, значно вищих від ринкових у Харківській області.

Постачання бетону. Бетон власного складу. Суміші бетонні готові важкі Договірна ціна з ПДВ, грн/куб. м Прайс ТОВ «ЗБК «Еталон»», грн/куб. м В25/350 8 171 3054-3302 В30 F200 W6 8 374 3266-3440 В30 F300 W8 8 493 3266-3490 В20 F200 W6 8 514 2913-3068 В25 F200 W6 8 171 3054-3302 В15 М200 8 100 2800-2964

Ринкова вартість перевезення одного куба на найдальшу відстань 48 км складає 400–701 грн.

Відтак навіть з урахуванням доставки та зимових добавок ціни бетону завищені вдвічі. Орієнтовна переплата лише по цих позиціях склала понад 32 млн грн. На таку суму можна купити триповерховий будинок у центрі Києва.

Після публікації цієї новини начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини Андрій Алексєєв розповів, що бетон для будівництва мосту везуть за 117 кілометрів з заводу «Еталон». І саме це дуже велике плече доставки, та включення у договірну ціну прибутку та інших витрат підрядника пояснює таку високу ціну бетону.

«Відстань Харків (Еталон) — Ізюм фактично складає 117,2 км, що значно перевищує відстань, яка закладена при розрахунку інвесторської кошторисної документації. Якщо порахувати вартість доставки по провізній платі на 1 березня 2023 року на фактичну відстань, то транспортна складова буде складати 4066,16 грн за кубічний метр».

Він додав, що ціну вирахував підрядник з урахуванням укрупненого показника вартості.

«Це показник, виражений в грошових одиницях валюти, який включає витрати на: заробітну плату робітників-будівельників, експлуатацію дорожніх машин та механізмів, матеріали, вироби та комплекти, загальновиробничі та адміністративні витрати, інші витрати, а також прибуток, та який визначається для одиниці виміру виду роботи, конструктивного елементу. Під час погодження договірної ціни документи та обґрунтування розрахунків укрупнених показників вартості не надаються. Тобто, Служба на цьому етапі не має жодних важелів корегування ціни, все тепер на совісті підрядника», — сказано в дописі Алексєєва.

«Наші гроші» перевірили вартість доставки бетону. На «Еталоні» нам повідомили, що вартість доставки бетону становить 1650 гривень за кубометр на 100 кілометрів. Відповідно доставка на відстань 117 км сягатиме 1930 гривень.

Нагадуємо, харківська Служба відновлення не оприлюднила у «Прозорро» підсумкові відомості ресурсів і локальні кошториси по цій угоді всупереч вимогам Методики ціноутворення вартості дорожніх робіт, впровадженої за ініціативи міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Після надання «Нашим грошам» вказаних документи – ми опублікуємо повну розшифровку цін будматеріалів у кошторисі «Техно-буд-центру».

Директором замовника зараз є Андрій Алексєєв, а уповноваженою особою – Роман Кухар.

Тернопільським «Техно-Буд-Центром» керує Петро Тесельський. Фірма увійшла у топ-10 фаворитів «Великого будівництва» у 2020-2021 роках.

Засновниками фірми є Юрій Ханін і Андрій Ярема. Вони також володіють ТОВ «Партнер-Авто-Пром», ТОВ «Спецавтоінвест», ТОВ «Бобулинські піски», ТОВ «Дорожня компанія «Будлідер», ТОВ «Преміум Клаб Компані» тощо. До 2011 року Ярема був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (раніше називалось «Мегаполіс-Україна»).

Загалом із 2016 року «Техно-Буд-Центр» отримав державних підрядів на суму 33 млрд грн, найбільше – у Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Ганна Кислякова, «Наші гроші»