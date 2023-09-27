В одній із селищних рад Тернопільщини незаконно виплачували премії та доплати – виявлено понад 1 мільйон гривень втрат

Понад мільйон гривень втрат виявлено аудиторами під час ревізії Товстенської селищної ради Тернопільської області, яка була проведена за зверненням мешканців селищної територіальної громади.

Як вдалося встановити під час перевірки, селищна рада виплачувала працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності надбавки та доплати в розмірах, які перевищують норми, встановлені законодавством.

Також працівникам здійснювалися зайві нарахування та доплати до мінімальної заробітної плати та незаконно нараховувалися премії з різних причин, відпускні та компенсації за невикористану відпустку.

Крім того, виявлено факт нарахування керівнику структурного підрозділу не передбаченої законодавством доплати за розширення зони обслуговування та за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та інших непередбачених доплат.

Загальна сума порушень з оплати праці разом із ЄСВ становить 860,8 тис. гривень.

Також селищною радою внесено зміни до істотних умов договору на закупівлю природного газу шляхом укладання додаткових угод, але без наявності документів, що підтверджують коливання ціни природного газу на ринку. Зазначене призвело до недоотримання активів (природного газу) та зайвих витрат бюджетних коштів.

Під час ревізії також встановлено, що протягом 2019–2020 років частину коштів батьківської плати за харчування дітей в садочках не скеровували на придбання продуктів харчування, а акумулювали на спецрахунку. Натомість придбання продуктів харчування проводилося за кошти загального фонду бюджету територіальної громади.

Крім того, встановлено недоотримання селищним бюджетом коштів та понаднормове списання паливно-мастильних матеріалів.

Завдяки заходам, вжитим під час ревізії та після її завершення, забезпечено відшкодування втрат на 636,7 тис. гривень.

Матеріали контрольного заходу передано до правоохоронних органів.