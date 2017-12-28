На Тернопіллі продають приміщення гаражів

РВ ФДМУ по Тернопільській області продає нежитлові приміщення гаражів загальною площею 39,4 кв. м.

Аукціон буде проведено 19 січня 2018 року Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) з 11.00 до 13.00.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 37 248,00 грн.

Об’єкт знаходиться по вул. О. Ольжича, 5а, у м. Заліщики Заліщицького району Тернопільської області.

Приміщення гаражів розташовані в серединній частині міста, мають спільний заїзд на прибудинкову асфальтну територію, що забезпечує маневрування транспорту, за функціональним призначенням не використовуються, використовуються як складські. Приміщення має оглядову яму.

Кінцевий термін прийняття заяв: 15 січня 2018 року до 17.00.

Отримати більш детальну інформацію щодо об’єкта та умов його продажу можна в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87.