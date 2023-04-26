Дванадцять студентів з Тернопільщини отримуватимуть стипендії Президента та Кабінету Міністрів України
Такі винагороди призначаються відмінникам за вагомі досягнення в навчальній та науковій роботі.
Щомісячна виплата Президента України становить 4,4 тисячі гривень, а КМУ – 4 тисячі гривень.
Стипендії від Президента отримали
троє студентів Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка: Вовк Каріна Андріївна, Сорока Ольга Володимирівна та Тарнавська Вікторія Ігорівна;
троє студентів Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя: Могильська Василина Володимирівна, Островський Олександр Тарасович, Тимощук Віталій Дмитрович;
троє студентів Західноукраїнський національний університет: Дейнека Анна Василівна, Кормилюк Юлія Ігорівна, Табака Ірина Анатоліївна;
студентка відокремленого структурного підрозділу ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ – Ковбасюк Софія Ігорівна;
студентка відокремленого структурного підрозділу ВСП “Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя” – Самарик Вікторія Мирославівна.
Академічною стипендією від Кабінет Міністрів України нагороджена студентка Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – Черкашин Інна Іллівна.