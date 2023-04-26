11:38 | 26.04.2023
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Дванадцять студентів з Тернопільщини отримуватимуть стипендії Президента та Кабінету Міністрів України

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Такі винагороди призначаються відмінникам за вагомі досягнення в навчальній та науковій роботі.

💰 Щомісячна виплата Президента України становить 4,4 тисячі гривень, а КМУ – 4 тисячі гривень.
ℹ️ Стипендії від Президента отримали
🔷троє студентів Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка: Вовк Каріна Андріївна, Сорока Ольга Володимирівна та Тарнавська Вікторія Ігорівна;
🔶троє студентів Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя: Могильська Василина Володимирівна, Островський Олександр Тарасович, Тимощук Віталій Дмитрович;
🔷троє студентів Західноукраїнський національний університет: Дейнека Анна Василівна, Кормилюк Юлія Ігорівна, Табака Ірина Анатоліївна;
🔶студентка відокремленого структурного підрозділу ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ – Ковбасюк Софія Ігорівна;
🔷студентка відокремленого структурного підрозділу ВСП “Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя” – Самарик Вікторія Мирославівна.

Академічною стипендією від Кабінет Міністрів України нагороджена студентка Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – Черкашин Інна Іллівна.

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