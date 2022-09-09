На Тернопільщині правоохоронці перевірятимуть документи і автомобілі

На Тернопільщині правоохоронці будуть проводити посилену перевірку деяких територій. Перевірятимуть документи, транспортні засоби, з’ясовуватимуть причини знаходження тієї чи іншої людини на території області. Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Він зазначив, що такі заходи будуть проводити для того, щоб виявити осіб, які можуть загрожувати безпеці країни.

«Нацполіція разом з іншими правоохоронними структурами за ініціативи СБУ проводить опрацювання окремих територій області. Тому громадян прошу віднестися з розумінням до того, що окремий населений пункт буде оточений блок-постами і великою кількістю поліцейських та працівників різних спецслужб. Вони проситимуть надати документи. Перевірятимуть людей і що вони роблять на цій території. Ця робота проводиться не тільки в Тернопільській області а й по всій Україні», – зазначив Олександр Богомол.