Як закоханих поєднала Тернопільська військова частина

Військові стали свідками, як офіцер, перед вибуттям в ООС подарував каблучку та букет троянд майбутній нареченій.

«Улюблена моя, мій світ, моя стихія і моя удача. Ти моя радість, ти моє дихання і моя душа. За цей час ти стала найдорожчою людиною для мене, моїм стимулом життя, моєю мрією. Люблю тебе і прошу стати дружиною мені на все життя». – Такими словами освідчився коханій командир роти, старший лейтенант Роман Цимбал під час заходів бойової підготовки на Рівненському полігоні. Майбутня наречена приголомшена, нічого не підозрюючи про задуми Романа, зі сльозами на очах від радості відповіла – Так!

Командир частини, довівши наказ особовому складу кличе до себе радіо телефоністку старшу солдатку Вікторію Кравчик. День народження, або присвоєння військового звання, у роздумах подейкують військовики. Вікторія доповідає командирові про прибуття. З протилежного боку на горизонті видніється букет біло-червоних троянд. Офіцер поспішає, щоб освідчитись своїй коханій. Події відбуваються миттєво, Роман дарує квіти, встає на коліно та зізнається в почуттях, дістає з коробочки каблучку та одягає на палець Вікторії. Під аплодисменти побратимів пара крутиться в обіймах, Вікторія плаче від радості, емоції переповнюють як друзів так і самих молодят.

Військовослужбовці познайомилась чотири роки тому у Тернопільській військовій частині де проходять зараз службу. Роман на той час був командиром підрозділу, Вікторія тільки прийшла на службу. Зустрівши красуню, молодий офіцер закохався з першого погляду, але не наважувався зізнатися, щоб не порушувати субординацію, а разом з тим дати можливість адаптуватися радіотелефоністці у роботі. Обом закоханим по 25 років. Роман з Київської області, Вікторія з Волині. Два роки тому офіцер таки зізнався у почуттях Вікторії, з того часу вони разом. Не зважаючи на ритм військової служби, поїздки на Схід, полігони, щемливі миті зустрічей та проводів на залізничному вокзалі, стосунки пари кристалізувались та зміцнились наче моноліт.

За цей час молодята познайомилися з батьками з обох сторін. Вікторія зізнається, що Роман єдиний син в сім’ї, тому його батько зрадів появі доньки в родині та чекає на переїзд молодят після служби до Києва. Роман додає, що Вікторії родина є доволі молода і також приємна. З датою весілля поки ще не визначились, але швидше за все воно відбудеться наприкінці літа. Поки що на першому місці стоїть служба, Роман готується до поїздки на Схід, а Вікторія, з нетерпінням чекатиме на свою ротацію, щоб зустрітись з коханим в ООС.

Командир військової частини, полковник Сергій Баранов привітав молодят з радісною подією, а також сказав: «Подібні події у нашій частин відбуваються не вперше і ми радіємо, що в молодих військових створюються нові сім’ї, народжуються діти. Майбутнім молодятам зичу довгих та щасливих років сумісного життя, міцного кохання, а також найшвидшого поповнення в сім’ї».

44 окрема артилерійська бригада