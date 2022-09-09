Капрал охорони Папи Римського одружився з тернополянкою у Ватикані
У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України з міста Тернопіль.
Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia.
Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня, а тепер цією історією поділився Посол України у Ватикані Андрій Юраш.
“Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська Гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти”, – написав посол.
На своїй сторінці у Facebook Андрій Юраш опублікував світлини з весілля українки та швейцарця.
Також про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero.
До весілля пара зустрічалася близько 5 років.