Капрал охорони Папи Римського одружився з тернополянкою у Ватикані

У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України з міста Тернопіль.

Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia.

Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня, а тепер цією історією поділився Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

“Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська Гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти”, – написав посол.

На своїй сторінці у Facebook Андрій Юраш опублікував світлини з весілля українки та швейцарця.

Також про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero.

До весілля пара зустрічалася близько 5 років.