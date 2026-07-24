Майже два десятки закладів освіти Тернопільщини отримають кошти на підготовку до зими. Список

Тернопільська обласна військова адміністрація розподілила субвенцію з державного бюджету на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти. Фінансування отримають 19 навчальних закладів області, які мають завершити відповідні роботи до 15 листопада 2026 року.

Як повідомили в ОВА, розподіл коштів здійснили відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №771 від 5 червня 2026 року. Під час відбору враховували відповідність проєктів встановленим критеріям, можливість співфінансування громадами та пріоритетність реалізації.

Субвенцію отримають:

Шумський ліцей – 1,35 млн грн;

– 1,35 млн грн; Чортківська гімназія №3 імені Романа Ільяшенка – 1,35 млн грн;

– 1,35 млн грн; Тернопільська ЗОШ №16 імені Володимира Левицького – 1,05 млн грн;

– 1,05 млн грн; Тернопільська ЗОШ №28 – 1,05 млн грн;

– 1,05 млн грн; Підволочиський ліцей – 900 тис. грн;

– 900 тис. грн; Лановецький ЗЗСО №1 імені Юрія Коваля – 1,35 млн грн;

– 1,35 млн грн; Заліщицька державна гімназія – 900 тис. грн;

– 900 тис. грн; Борщівська ЗОШ №1 – 900 тис. грн;

– 900 тис. грн; Ліцей №1 міста Копичинці – 1,275 млн грн.

Також фінансування отримають десять закладів обласного підпорядкування, серед яких Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько, Тернопільський і Заліщицький навчально-реабілітаційні центри, Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, Чортківське вище професійне училище, Бучацьке ПТУ, Кременецький професійний ліцей, Заліщицьке вище професійне училище, Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського та Кременецький лісотехнічний фаховий коледж.

Найбільші суми субвенції – по 1,801 млн грн – отримають Чортківське вище професійне училище та Кременецький професійний ліцей.

Кошти спрямують на реалізацію проєктів із забезпечення енергетичної автономності закладів освіти для їхньої підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.