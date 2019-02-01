На Тернопільщині сільського голову затримали на хабарі у 3500 доларів США

Сьогодні, 1 лютого, працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області, слідчого управлінням ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Прокуратури Тернопільської області затримали посадовця під час одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронці встановили, що сільський голова налагодив корупційну схему з вирішення земельних питань. Так, за надання в оренду земельної ділянки на території Бережанського району посадовець вимагав 3500 доларів США неправомірної вигоди.

Сьогодні, 1лютого, сільського голову затримали під час одержання хабара.

На даний час тривають слідчі дії. Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПКУ.

Розслідування здійснюється у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

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