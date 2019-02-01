Де Сергій Притула пропадав до ранку

Команда Нового каналу відзняла 12 епізодів ігрового шоу «Діти проти зірок»

Сьогодні вночі фінішували зйомки унікального проекту Нового каналу за участю талановитих дітей України, які не боялися вступати у батли з зірками. Два тижні напружених зйомок, що тривали по 16 годин, побудова неймовірних декорацій, використання інноваційних технологій, пошук колоритних костюмів для зірок і дітей. Кожен з учасників знімального процесу заслуговує аплодисментів. Все заради результату: шоу, насиченого видовищами, гумором та мі-мі-мі-моментами, що нікого не залишить байдужим.

На офіційній сторінці у Facebook ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився враженнями від зйомок проекту:

«Ні))), о 2:10 це не закінчилосьJ. Це, ймовірно, були найважчі зйомки на Новому за останніх років 5. Так завжди трапляється, коли знімаємо не куплений формат, а власну розробку. Коли якісь недоліки «вилазять» вже в процесі самих зйомок. Коли когось переоцінили, а щось недооцінили. Коли зміна на майданчику замість норми не 12 годин, а 16.

Сподіваюся, воно було того варте. Не так багато останнім часом продукується проектів з дітьми і для дітей. Дорослим теж буде цікаво та весело. Місця вистачило і на розваги, і на освітні моменти, і на екшн, і на гордість за наших дітей, які у свої 6-8-9-10-12 років сягають таких вершин, що хочеться дуже подякувати їхнім батькам і за виховання, і за прищеплення наполегливості. Дітки молодці. Попри те, що деякі програми знімалися по 6-7 годин, і зйомки закінчувались о 2:30 ночі, трималися молодцями, не «розкисали» і боролись із «зірками» до останнього!

Перший цикл з 12-ти програм знято, команда переходить у режим пост-продакшн. В ефір проект вийде цієї осені.

Ну, а я вже через 2 годинки стрибаю в наш «вар’ятівський» бусик і печу зі своїми «соколиками» по маршруту «Краматорськ-Сєвєродонецьк-Покровськ-Маріуполь-Бердянськ». З 1.02 по 5.02 відповідно…»

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