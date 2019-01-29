На Тернопільщині триває будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України

У районному центрі Теребовля, що на Тернопільщині повним ходом тривають будівельні роботи гуртожитків покращеного планування для військовослужбовців Збройних Сил України. Реалізація цього проекту здійснюється у рамках виконання Доручення Президента України по будівництву житла для українських армійців. Загалом лише у цьому населеному пункті планується звести житлові комплекси для близько 500 військовослужбовців- контрактників. У Теребовлі, де дислокується підрозділ створеної у 2014 році окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗС України, минулого року уже введено в експлуатацію один із житлових комплексів для понад 120 військовослужбовців. Цьогоріч планується, що у новобудови оселиться ще більше 370 контрактників. У районному центрі Теребовля, що на Тернопільщині повним ходом тривають будівельні роботи гуртожитків покращеного планування для військовослужбовців Збройних Сил України. Реалізація цього проекту здійснюється у рамках виконання Доручення Президента України по будівництву житла для українських армійців. Загалом лише у цьому населеному пункті планується звести житлові комплекси для близько 500 військовослужбовців-контрактників. У Теребовлі, де дислокується підрозділ створеної у 2014 році окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗС України, минулого року уже введено в експлуатацію один із житлових комплексів для понад 120 військовослужбовців. Цьогоріч планується, що у новобудови оселиться ще більше 370 контрактників.

Як повідомив заступник начальника управління – головний інженер Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління полковник Василь Стеців для того аби потреби підрозділу військової частини по житлу були забезпечені у повній мірі у Теребовлі будується ще 3 гуртожитки покращеного планування.

– Будівлі уже зведено та прокладено мережі електро-, тепло- і водопостачання. Зараз розпочинаються внутрішні оздоблювальні роботи. У підрядної компанії є усі необхідні будівельні матеріали. Роботи тривають. Орієнтуємося, що на кінець першого кварталу цього року у ці приміщення заселяться місцеві артилеристи, – зазначив полковник Василь Стеців.

Проект з житловим фондом для військовослужбовців у Теребовлі продуманий до деталей. Він відповідає стандартам НАТО. Для того аби захисники України змогли заселитися у новенькі будівлі з державного бюджету України буде виділено 44,4 млн. гривень. За ці кошти планується виконати усі необхідні роботи для комфортного проживання військовослужбовців: від улаштування фундаменту до встановлення сантехнічних приладів та благоустрою території.

Василь Лабай, інформаційне агентство оборонного відомства, фото автора.

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