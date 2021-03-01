Жителів Тернопільщини закликають не зривати і не купувати первоцвіти

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області звертається до мешканців краю із закликом проявити екологічну свідомість: не купувати, не продавати і не зривати весняних квітів.

З середини лютого торгівля первоцвітами набуває надзвичайно великих розмірів, тому з метою збереження та запобігання їх знищенню щороку проводиться операція «Первоцвіт». Адже підсніжники, шафрани Гейфеля, сон-трава, проліски, цикламени та інші види ранньоквітучих рослин занесені до Червоної книги України і знаходяться на межі повного знищення.

До проведення заходів припинення збору, перевезення та торгівлі зникаючими первоцвітами, на підставі узгодженого плану спільних дій, залучатимуться працівники Нацполіції, громадські інспектори з охорони довкілля, державна лісова охорона та представники органів виконавчої влади.

Оперативна робота зосереджена не лише в місцях збору, де зростають ці рослини, але й у місцях збуту рослин і триватиме до 10 травня 2021 року.

Громадян, які незаконно збиратимуть й реалізовуватимуть первоцвіти, будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Так, відповідно до частини 1 статті 881 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 грн із конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Згідно частини 2 цієї ж статті ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України — тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн із конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Крім того, за один екземпляр незаконно добутої рослини, занесеної до Червоної книги України, передбачена відповідна компенсація за її знищення, наприклад: черемша (цибуля ведмежа) — 62 грн шафрани (крокуси), підсніжники від 49 до 62 грн у залежності від виду, сон-трава — від 37 до 62 грн у залежності від виду.