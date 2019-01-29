Десятикласниця з Тернополя Соломія Бідна: «Я завжди була творчою і дивилась на світ інакше»

«Я завжди була творчою і дивилась на світ інакше, стараючись шукати у всьому щось незвичайне, нове, скільки себе пам’ятаю. Спочатку мої вірші були дитячими, а історії прості та примітивні. Але з кожним роком вдавалося все краще. Не знаю звідки беруться усі ці ідеї в моїй голові, цього неможливо навчитись. Усі рядки, що з’являються на папері, немов проживаю сама, бо саме так пишеться те, що справді варте уваги. Окрім віршів я люблю писати і прозу, інколи здається, що це легше, бо не потрібно добирати рими. Але цього всього не було б без підтримки рідних, які завжди хвалили кожен мій віршик і навчили любити книги, а також я вдячна своїм друзям, завдяки їхнім теплим словам я розумію, що це все недаремно», – каже учениця 10-В класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Соломія Бідна.

Знедавна Соломія – лауреат міського фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» під гаслом «Сила нескорених», номінація «Майстерність слова», керівник Киянчук О.І.

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