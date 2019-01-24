Обіцяні “золоті гори” мером-“свободівцем” на Тернопільщині виявились “пшиком”



Нещодавно міський голова Монастириська, “свободівець” Андрій Старух лобіював та ініціював побудову у місті сонячних електростанцій. Рік тому мер обіцяв, що вже незабаром місцеві жителі зможуть жити комфортніше, а головне – вигідніше. Впровадження альтернативного джерела енергетики мало обійтися інвесторам близько в 20 млн євро.

Інтереси міста повністю захищені. А прибутки будуть не лише в формі орендної плати за землю, а й в усіх інших формах платежів від економічної діяльності підприємства. Все робилося для того, щоб інвестори в найбільш зручній формі і в якнайшвидший час змогли приступити до роботи. Сумарна потужність становить 20 МВт. Для максимально можливого сприяння інвестору до того моменту, як ведуться перші будівельно-монтажні роботи, – знижено відсоткову ставку орендної плати за землю, – казав головний свободівець Монастириська.

Були скликані громадські слухання, де мешканці одностайно підтримали рішення про згоду на зведення джерел альтернативної енергетики. Приїжджали офіційні представники, які взяли публічно на себе ряд зобов’язань перед громадою. Міська рада виділила землю на 49 років. І вже до 1 січня 2019 року електростанція повинна була запрацювати, – повідомляє громадська активістка Ірина Ванат.

На сьогоднішній день, не введено в експлуатацію нічого, тільки сваї забиті. Ставки податку знижені до мінімуму, податки не сплачувалися у 2018 році і у 2019 теж певно не будуть сплачуватись. Це чергові якісь “понти” перед громадою чи просто щось не поділили в цифрах чи приватних інтересах,ті хто був ініціатором цього дійства? Або нехай виконують свої обіцянки і зобов’язання всі ті, хто розказував нам про “світле майбутнє” нашого міста. Про інвестиції та інвесторів. Або нехай розривається договір між тими, які вирішили зробити чергову “клоунаду” з серпантином, шаріками та салютами, для монастириських “лохів”, – каже Ірина Ванат.

Поділіться:











загрузка...