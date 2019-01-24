Торік на Тернопіллі міграційники виявили більше двох сотень нелегальних мігрантів

На Тернопільщині постійно і тимчасово проживають близько 5 тисяч іноземних громадян, третина із них – студенти місцевих вишів.

За даними міграційної служби, на території області минулоріч виявлено 240 нелегальних мігрантів і майже шість сотень осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства. Найбільша частка порушень міграційного законодавства підпадає під кваліфікацію статті 203 КУпАП – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.

Протягом 2018 року посадовими особами УДМС у Тернопільській області та територіальних підрозділів прийнято 230 рішень про примусове повернення іноземців з України. До суду подано 16 позовів про примусове видворення за межі України іноземців і по усіх них рішення прийнято на користь УДМС. Також прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну 54 іноземним громадянам.

Найбільше порушників міграційного законодавства виявляють в обласному центрі. Значну їх частину допускають іноземці, які закінчили тернопільські вищі навчальні заклади чи були відраховані з них, і вчасно не виїхали з України. Відтак міграційники регулярно проводять інформативні зустрічі з адміністрацією навчальних закладів і студентами.