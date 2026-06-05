Троє захисників із Тернопільщини повернулися з російського полону. Імена
Україна провела черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулися 185 українських захисників та один цивільний. Серед звільнених із російської неволі є й троє військових із Тернопільщини.
Про це повідомив начальник Тарас Пастух.
На рідну землю повернулися:
- Володимир Зварич із Чортківського району;
- Олександр Ремпа із Тернопільського району;
- Павло Турчин із Тернопільського району.
«Ми всі розділяємо неймовірну радість рідних і близьких наших Героїв. Попереду в хлопців – лікування, відновлення та довгі, теплі розмови в колі рідних», – зазначив очільник області.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених є військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони боронили державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.
Частина захисників перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Після повернення на них чекають лікування, реабілітація та зустрічі з рідними.
Українська влада наголошує, що робота над поверненням усіх полонених триває, а звільнення кожного українця та українки залишається одним із головних пріоритетів держави.