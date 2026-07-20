В Україні запровадили новий порядок боротьби з несанкціонованими сміттєзвалищами

Кабінет Міністрів України затвердив новий механізм виявлення та обліку відходів, власника яких неможливо встановити. Відповідну постанову №903 уряд ухвалив 1 липня 2026 року.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Новий порядок розробили на виконання Закону України «Про управління відходами». Документ вперше визначає єдину процедуру реагування на випадки виявлення покинутих відходів та несанкціонованих сміттєзвалищ.

Хто відповідатиме за виявлене сміття

Відтепер:

у межах населених пунктів відповідальність за реагування покладається на органи місцевого самоврядування;

за межами населених пунктів — на місцеві державні адміністрації.

Порядок визначає алгоритм дій від моменту отримання повідомлення про відходи до встановлення їх власника та організації подальшого поводження з ними.

Що може стати підставою для перевірки

Огляд місця можуть проводити після:

звернень громадян;

повідомлень підприємств та організацій;

публікацій у засобах масової інформації;

інформації від Національної поліції;

матеріалів державного контролю;

результатів обстежень територій, зокрема за допомогою безпілотників;

повідомлень інспекторів з благоустрою та громадських інспекторів з охорони довкілля.

Власників земель зобов’язали повідомляти про відходи

Якщо на земельній ділянці виявлять покинуті відходи, власник або користувач землі повинен повідомити про це уповноважений орган не пізніше ніж через 24 години після виявлення.

Передбачені лабораторні дослідження

Для оцінки впливу відходів на довкілля можуть проводитися лабораторні дослідження ґрунту, води та повітря, а також аналіз складу самих відходів.

До встановлення власника сміття можуть залучатися працівники Державної екологічної інспекції, Національної поліції та інших компетентних органів.

Якщо особу, яка незаконно розмістила відходи, встановлять, вона нестиме відповідальність згідно із законодавством та відшкодовуватиме завдану довкіллю шкоду.

Куди повідомляти про стихійні сміттєзвалища

У разі виявлення несанкціонованого сміттєзвалища екологи радять:

зафіксувати місце на фото або відео;

повідомити орган місцевого самоврядування або місцеву державну адміністрацію;

скористатися вебресурсом чи мобільним застосунком «ЕкоЗагроза».

За словами фахівців, новий порядок має сприяти швидшому виявленню незаконних сміттєзвалищ, покращити контроль за відходами та підвищити відповідальність порушників.

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Від фото до лабораторних аналізів: як тепер виявлятимуть незаконні сміттєзвалища

Метаопис:

Кабмін затвердив новий порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений. Документ визначає відповідальних за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ і механізм пошуку порушників.