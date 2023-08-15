Тернопільські прокурори повідомили про підозру колаборанту, який видавав себе за переселенця

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури жителю Херсонщини — експрацівнику пенітенціарної служби повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111–1 КК України).

За даними слідства, колишній працівник Голопристанської виправної колонії після захоплення міста перейшов на бік ворога. У липні 2022 року він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити в так званій установі «Голопристанська виправна колонія №7», яку вони незаконно створили.

Колаборант працював старшим інструктором-кінологом з присвоєнням так званого «спеціального звання старшого прапорщика внутрішньої служби». Під час перебування на посаді до жовтня 2022 року чоловік організував роботу кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони установи виконання покарань.

Надалі він переїхав до м. Бровари Київської області, зареєструвавшись як внутрішньо переміщена особа, отримував всі належні переселенцям виплати. Проте його виявили та затримали правоохоронці.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.