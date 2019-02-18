Протоієрей Олексій Філюк став “Людиною року”

Настоятель храмів Успіння Пресвятої Богородиці в Шушківцях та Святого архістратига Михаїла в Білозірці Лановецького району протоієрей Олексій Філюк став лауреатом обласного конкурсу “Людина року”. У неділю, 17 лютого 2019 року, відбулася урочиста церемонія нагородження. Відзнаку “Людина року” протоієреєві Олексію Філюку вручив ар­хі­є­пис­коп Тер­но­піль­ський і Кре­ме­нець­кий Нес­тор, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Прохання присвоїти отцеві Олексію Філюку почесне звання “Людина року-2018” за жертовне служіння Всевишньому і людям від імені всіх мешканців Лановеччини подала громадська організація “Воїни АТО Лановеччини”.

Олексій Петрович Філюк народився 5 серпня 1984 року в селі Шушківцях Лановецького району. Навчався у Білозірській школі, відтак – у Тернопільській вищій духовній семінарії. Збудував у рідному селі каплицю Божої Матері та каплицю для освячення води в річці. Часто буває у рідній школі, сіє в юні серця Боже Слово, залучає учнів до цікавих проектів.

Олексій Філюк – волонтер, постійно організовує збір продуктів та необхідних речей для бійців, котрі захищають східні кордони України. Крім того, прот. Олексій Філюк провадить активну громадську діяльність, а ще він – садівник, пасічник, приймає вдома паломників, власноруч готує для них обіди. Розвиває в рідному селі зелений туризм.

Торік священик став батьком – узяв на виховання хлопчика Віктора, котрий виховувався у Бережанському будинку-інтернаті.

Конкурс “Людина року” заснований на Тернопільщині у 2001 році спортивно-мистецьким та духовним центром “Моя Україна” і редакцією всеукраїнської незалежної громадсько-політичної газети “Вільне життя”. Для участі в конкурсі державні установи, відомства та громадські організації за підсумками року подають кандидатури на розгляд спеціальної комісії, яка й визначає номінантів.

Цього року журі назвало 11 лауреатів конкурсу. Окрім протоієрея Олексія Філюка, ними стали архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк), “кіборг”, захисник Донецького аеропорту Ярослав Гав’янець, керівник ПП “Агрон” Юрій Березовський, поет, композитор Василь Дунець, ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон з біатлону Параолімпійських ігор Тарас Радь, власний кореспондент Українського національного інформаційного агентства Укрінформ, заслужений журналіст України Олег Снітовський, а також головний експерт зі спеціальності “урологія” Тернопільської університетської лікарні Віктор Твердохліб, громадський діяч Михайло Тимошик і фітотерапевт Марія Тройчак.

Фото Василя Бурми.

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