Яких змін чекати мешканцям Байковецької громади у 2019 році?

Відповідь на це питання в інтерв’ю для газети “Подільське слово” дав голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик.

— Насамперед, треба сказати, що бюджет розвитку на 2019 рік становить майже 13,5 млн грн. Є впевненість, що бюджет буде перевиконуватись, тому кількість коштів, спрямованих на реалізацію інфраструктурних проектів, також буде зростати. Серед наймасштабніших проектів, які мають бути реалізовані у 2019 році, — будівництво вуличної каналізації в с. Гаї-Гречинські; капітальний ремонт будівель: амбулаторії і клубу в с. Шляхтинці, школи і будинку культури в с. Лозова, клубу в с. Курники; капітальний ремонт вулиць: Проектної і Гайової у с. Байківці, Садової і Набережної у с. Дубівці, Джерельної у с. Гаї-Гречинські. Загалом заплановано збудувати, капітально відремонтувати і реконструювати близько 30 об’єктів. У понад 20 з них буде проведено поточний ремонт. Треба зазначити, що буде замовлено понад 20 проектно-кошторисних документацій, необхідних для початку проведення будівельних або ремонтних робіт.

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