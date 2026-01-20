На Тернопільщині виявили витік токсичних відходів на міжнародну автомобільну дорогу

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомила про виявлення витоку рідких відходів із різким неприємним запахом поблизу села Кобиловолоки Тернопільського району. Працівники Інспекції спільно з представниками Національної поліції та органів місцевого самоврядування провели огляд забрудненої ділянки.

З’ясувалося, що рідкі відходи потрапили на дорожнє покриття міжнародної автомобільної дороги М-19 через землі комунальної власності Теребовлянської міської ради. Для визначення рівня та характеру впливу на навколишнє середовище були відібрані проби ґрунту для лабораторних досліджень.

Після отримання результатів аналізів Інспекція здійснить розрахунок шкоди, завданої природному середовищу, та вжене відповідні заходи реагування згідно з природоохоронним законодавством.

За фактом порушення правоохоронними органами відкрите кримінальне провадження, а відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Державна екологічна інспекція нагадує громадянам, що у разі виявлення порушень природоохоронного законодавства вони можуть звертатися за адресою: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, або на електронну пошту tern@dei.gov.ua.