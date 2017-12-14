Секретарем Хоростківської міської ради ОТГ обрали депутата від «БПП «Солідарність»

Перша установча сесія Хоростківської міської ради об’єднаної територіальної громади відбулася 8 грудня. Голова ОТГ Степан Гладун склав присягу, депутатам міськради вручили посвідчення. Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україні відбулися вибори до ОТГ. На Тернопільщині у всіх чотирьох об’єднаних територіальних громадах у виборах на посади голів громад перемогли кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Хоростківську міську ОТГ очолив Степан Гладун.

«На першій сесії розглянули організаційні питання. Обрали секретаря міської ради ОТГ, секретаря виконкому, а також двох заступників. Також затвердили структуру апарату міської ради об’єднаної територіальної громади, склад виконкому та склад постійно діючих комісій. У міській раді 26 депутатів. Будемо разом працювати, щоб покращити інфраструктуру та умови життя у населених пунктах нашої громади», – наголошує Степан Гладун.

Секретарем Хоростківської міської ради об’єднаної територіальної громади обрали депутата від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Світлану Стецько.

«До кінця року, зокрема до 25 грудня, має відбутися ще одна сесія міської ради, на ній буде формуватися бюджет громади на 2018 рік. Дуже важливим є питання ремонту під’їзних доріг, проведення благоустрою, розбудова соціальної інфраструктури у населених пунктах громади. Старости сіл будуть подавати на розгляд найважливіші питання, які турбують громаду, а ми максимально будемо реагувати на них», – зазначає секретар міської ради Світлана Стецько.